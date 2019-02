Mee in één minuut: het lot van Joke Schauvliege, beelden van tunnels bankroof en zware tol na appartementsbrand

Er heeft dinsdagochtend een plofkraak plaatsgevonden in een bankkantoor van Argenta in het Limburgse Bree. De daders maakten vermoedelijk geen buit, maar lieten ter plaatse wel een Audi RS6 Avant met Nederlands kenteken achter, zo meldt het parket van Limburg. De buurt werd geëvacueerd omdat bleek dat nog niet alle explosieven in het gebouw ontploft waren.

Bij een hevige brand in een appartement in Parijs zijn in de nacht van maandag op dinsdag tien mensen om het leven gekomen , onder wie “een kind van zeer jonge leeftijd”. Er vielen ook 36 gewonden, onder wie 8 brandweerlieden, zo bevestigt de brandweer, die zegt dat het nog altijd om “een voorlopige balans” gaat. Het gebouw wordt nog steeds doorzocht. Een bewoonster van het gebouw, een 41-jarige vrouw met psychische problemen, is opgepakt. Ze zou gewag hebben gemaakt van een conflict met een buur.

Dendermonde was vorig jaar in Vlaanderen de absolute koploper als het op aantal flitscontroles aankomt. Dat meldt de Facebookpagina PolCon - Politie Controles op basis van de bijna 6.000 meldingen die zij ontvingen. Hasselt en Aalter vervolledigen de top 3, zo blijkt. Hoe vaak werd er in jouw gemeente gecontroleerd op snelheid? Ontdek het hier

Zondagavond slaagden overvallers erin een bankfiliaal van BNP Paribas Fortis leeg te roven. Ze deden dat op spectaculaire wijze: via de riolering en zelf gegraven tunnels raakten ze tot in de kluizenzaal van de bank. Ondertussen geven de allereerste beelden van dat ondergrondse netwerk een blik op wat de meest geruisloze bankroof in jaren lijkt te zijn.

Vlaanderen moet één grote lage-emissiezone (LEZ) worden, stelt Groen dinsdag voor. Tegen 2030 zouden er in heel Vlaanderen geen dieselwagens meer mogen rondrijden, vanaf 2035 willen de groenen ook benzinewagens bannen.

Last van een depressie of burn-out? Grote kans dat uw darmen er voor iets tussen ­zitten. Voor het eerst hebben wetenschappers aan de KULeuven immers een verband gevonden tussen een depressie en de aanwezigheid van bepaalde bacteriën in onze darmflora. “De kans is groot dat darmbacteriën onze mentale gezondheid beïnvloeden”, klinkt het.