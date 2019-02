Verdachte opgepakt in onderzoek naar spectaculaire kluizenkraak in Antwerpen

Antwerpen - In het onderzoek naar de kluizenkraak bij BNP Paribas Fortis van afgelopen weekend is er vandaag een verdachte opgepakt en aangehouden. Dat bevestigt het parket. Het gaat om een Georgiër, geboren in 1991, uit Antwerpen. Hij werd aangehouden door de onderzoeksrechter.

In het onderzoek naar de bankkraak bij een filiaal van BNP Paribas Fortis heeft de onderzoeksrechter vandaag een 27-jarige man uit Georgië aangehouden. De verdachte verschijnt vrijdag voor de raadkamer in Antwerpen. Het gerechtelijk onderzoek naar zware diefstal en bendevorming gaat verder onder leiding van de onderzoeksrechter, meldt het parket nog.

Zondagavond slaagden overvallers erin een bankfiliaal van BNP Paribas Fortis leeg te roven. Ze deden dat op spectaculaire wijze: via de riolering en zelf gegraven tunnels raakten ze tot in de kluizenzaal van de bank.

De overval, vermoedelijk gepleegd door drie mannen, doet denken aan Amerikaanse misdaadfilms. Aan de voorzijde van de BNP Paribas Fortis-bank op de Belgiëlei in Antwerpen leek afgelopen weekend alles normaal, maar in de kluizenzaal van het filiaal ging het er minder rustig aan toe. Daar zat een gat in de muur, net groot genoeg om een mensenlichaam door te wurmen. Een dertigtal kluizen bleken achteraf opengebroken. De daders zijn – wellicht zaterdag al – via twee tunnels en 400 meter riool tot in het bankgebouw geraakt.

Foto: DBA

Dertigtal kluisjes leeggeroofd

De precieze omvang van de buit is nog niet bekend. Naar verluidt telt de ondergrondse kluizenzaal van het bankkantoor tussen de 700 en 1.000 safes. In een welbepaalde zone zijn twintig tot dertig kluisjes leeggehaald.

De roof werd zondag ontdekt door een veiligheidsman van de bank. Speurders hopen nu met camerabeelden, wellicht van in de bank en van in de Nerviërsstraat, de ­daders op het spoor te komen.

De slachtoffers hebben de verzekering gekregen dat de bank hen volledig zal uit­betalen. “Tenminste, dat beloven ze. Maar het wordt moeilijk om te bewijzen wat er in de kluis ligt. Dus naast de onbetaalbare emo­tionele waarde, wordt deze zaak nog een heel verzekeringsgedoe”, klinkt het.