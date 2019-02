Toekomst Schauvliege is ook nieuws in het buitenland

De uitspraken die Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege (CD&V) zaterdag deed op een nieuwjaarsreceptie zijn ook heel wat buitenlandse kranten niet ontgaan.

Schauvliege liet zich in haar speech voor het Algemeen Boerensyndicaat van Zuid-Oost-Vlaanderen bijzonder kritisch uit over de klimaatprotesten en -spijbelaars. De minister suggereerde onder meer dat de acties op donderdag deels opgezet zijn en dat het om wraakacties ging van natuurorganisaties, die maar moeilijk konden verteren hoe toenmalig minister van Landbouw Vera Dua (Agalev/Groen) werd aangepakt op betogingen van landbouwers. Ook zei Schauvliege dat haar uitspraken steunen op informatie die ze vanuit Staatsveiligheid gekregen heeft, maar die woorden nam ze later terug.

‘Belgische minister komt terug op uitspraken over complottheorie klimaatspijbelaars’, kopt de Britse krant The Guardian. Dat de Staatsveiligheid het nodig vond om de claims van Schauvliege te ontkennen, vindt de Britse krant belangrijk, omdat dit haast nooit gebeurt. De krant stipt daarbij aan dat Vlaanderen net de regio is in Europa waar het klimaatprotest haast ontstaan is.

En dan komt het dodelijkste zinnetje uit het artikel: ‘Belgium has four environment ministers – one for each region and at the national level – but it has no national policy to reach the 2030 goal set by the UN of limiting global temperature rise to well below 2C, and strive for 1.5C.’ Belgie heeft vier klimaatministers maar geen plan.

‘Belgische klimaatminister beschouwt protestmarsen als complot’, titelt The Washington Post. Hetzelfde stuk van persagenschap AP duikt ook op in onder andere The Seatle News, The New York Times en The New Delhi Times.

In Nederland zwijgen de meeste kranten nog over Schauvliege. NRC zette het nieuws wel vanmiddag bovenaan de site onder de titel ‘Vlaamse minister wankelt na uitspraak over complot rond klimaatmarsen’.

In het artikel beschrijft de krant sec de gebeurtenissen van de voorbije uren om fijntjes aan te stippen dat Schauvliege op de nationale radio door het stof moest kruipen.

De Nederlandse openbare omroep NOS laat op zijn site correspondent Sander van Hoorn aan het woord. Hij waagt zich aan een voorspelling en zegt: “De coalitiepartijen lijken genoegen te nemen met de excuses van Schauvliege en dat lijkt ook haar eigen partij te doen, ook al heeft de voorzitter nog niet gereageerd.”

Van Hoorn verwacht overigens niet dat jongeren het haar zo makkelijk zullen vergeven. “Het 17-jarige meisje dat aan de basis staat van de scholierendemonstraties zei dat ze heel hard heeft moeten lachen. Ik denk dat er bij de volgende mars met bordjes en spandoeken nog wel even aan gerefereerd gaat worden. Die jongeren vinden namelijk dat juist de milieuministers er een potje van maken.”