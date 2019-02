Model dat 1 miljoen per jaar verdiende voor 20 dagen werken, leeft nu dakloos in Barcelona

Nastasia Urbano (57) was één van de topmodellen van de jaren tachtig. Elk modeblad met naam wilde haar op de cover. Vandaag bedelt Nastasia in de portieken van banken in Barcelona.

Een rondje namedropping: Vogue, Paris Match, Harper’s Bazaar, Elle, Daar stond Nastasia overal op de cover. Tweede rondje: Madonna, Jack Nicholson, Melanie Griffith, Andy Warhol, Simon en Garfunkel. Met hen was Nastasia bevriend.

Samen met Linda Evangelista

Nastasia vandaag.

Urbano bereikt haar zenit midden jaren tachtig. Toen kreeg ze een exclusief contract bij de parfumlijn van YSL. Toen ze daar het succesparfum Opium lanceerden, kozen ze Nastasia Urbano als hét Opium-gezicht. Ze kreeg een contract van 1 miljoen dollar per jaar en moest zich in ruil twintig dagen beschikbaar houden voor foto’s.

Tegen dan woonde de Spaanse al in New York. Ze was haar carrière begonnen bij een bescheiden bureau in Barcelona. Maar op haar twintigste haalde het New Yorkse topbureau Ford Model’s haar binnen. Urbano werd samen met Linda Evangelista één van de aanstormende talenten. Urbano leek die race te gaan winnen. Want nog voor Evangelista haar eerst topjob binnenhaalde, was Urbano al aan de slag voor Revlon.

“Wij waren de prinsessen in die dagen”, vertelde model Ruth Schuler “maar Nastasia was de koningin. Als zij ergens arriveerde, werd die plek haar koninkrijk en iedereen erin was er alleen nog maar om haar te dienen.”

Foute mannen

Het bleef niet duren. Vooral door foute mannen. En drank. Of de combinatie. Nastasia over de bruiloft van Madonna en Sean Penn: “Ik was uitgenodigd samen met mijn vriendje, de acteur David Keith. De ochtend van de bruiloft hadden we zo’n kater dat we thuisbleven.”

Het ging pas echt bergaf toen Nastasia haar toekomstige echtgenoot leerde kennen. Twee dagen na de eerste ontmoeting, schreef ze hem al een cheque voor een BMW. Nastasia was smoorverliefd. Geld was bijzaak geworden.

Portieken van banken

Het koppel trouwde, Nastasia werd moeder, haar man bleef het geld erdoor jagen. Toen hij een paar jaar geleden opstapte, liet hij Nastasia enkel maar wat kleren na.

erst kon ze bij vriendinnen terecht. Daarna in opvanghuizen. Vandaag leeft ze op straat. Vooral in portieken van banken, waar ze schooit bij mensen die geld uit de cashmachines halen.

“Ik ben doodmoe. Helemaal op. Ik wil niet meer overleven. Ik wil leven”, zei ze deze week aan de Britse krant Daily Mail.