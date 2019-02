Joke Schauvliege kondigt ontslag aan op emotionele persconferentie

Joke Schauvliege neemt ontslag als Vlaams minister. Dat heeft ze zelf meegedeeld op een persconferentie. “Het is moeilijk om in deze omstandigheden te blijven functioneren als klimaatminister”, zegt ze. Schauvliege mag wel nog lijsttrekker blijven in Oost-Vlaanderen voor de verkiezingen in mei.

Foto: BELGA

Na een dag vol kritiek heeft Joke Schauvliege (CD&V) ontslag genomen als Vlaams minister van Natuur, Omgeving en Landbouw. Op een emotionele persconferentie heeft ze, geflankeerd door CD&V-voorzitter Wouter Beke en Onderwijsminister Hilde Crevits, haar ontslag aangekondigd.

“Ik heb in de loop van de dag de keuze gemaakt, in het belang van de partij”, aldus Schauvliege, die vertelde hoe ze gekraakt was onder de druk van de voorbije weken. Ze werd naar eigen zeggen bestookt met berichten en mails.

“Het was duidelijk dat de voorbije weken de pijlen steeds op mijn persoon werden gericht. De voorbije week werd ik overspoeld met duizenden mails en sms’en op mijn iPhone, dag en nacht”, zei Schauvliege dinsdagavond. Ze kreeg die berichten via ‘Act for climate justice’, dat een online tool had gemaakt om de ministers te bestoken met boodschappen.

“Die stroom van sms’en maakte haar functioneren bijzonder moeilijk. Hier werden grenzen overschreden”, aldus CD&V-collega Hilde Crevits.

“Een minister is ook een mens”, zei voorzitter Wouter Beke. “Kritiek op het beleid kan, moet en mag. Dat kan stevig zijn, maar wanneer dat uitvergroot wordt en persoonlijk wordt, dan zijn er grenzen. Als je nummer op het internet komt te staan en je wordt overdonderd met duizenden sms-berichten, dan kan het wel eens zijn dat je tegen de limieten van je functioneren op botst. Dat is wat de voorbije dagen is gebeurd en waarvoor ze zich uitgebreid geëxcuseerd heeft.”

Foto: BELGA

Over haar speech voor het Algemeen Boerensyndicaat van Zuid-Oost-Vlaanderen, waarop ze sprak over een complot van de klimaatspijbelaars, zei ze dat ze “een niet gecontroleerd gerucht voor waar had aangenomen”.

Staatsveiligheid

Schauvliege liet zich zaterdag in die speech bijzonder kritisch uit over de klimaatprotesten en -spijbelaars. De minister suggereerde onder meer dat de acties op donderdag deels opgezet zijn en dat het om wraakacties ging.

Natuurorganisaties zouden volgens Schauvliege moeilijk kunnen verteren hoe toenmalig minister van Landbouw Vera Dua (Agalev/Groen) werd aangepakt op betogingen van landbouwers. Ook zei Schauvliege dat haar uitspraken steunden op informatie die ze vanuit Staatsveiligheid gekregen heeft, maar die woorden nam ze later terug.

Dinsdagvoormiddag bood ze in een onhandig interview op Radio 1 nog haar excuses aan, maar dat kon niet baten. Oppositie én meerderheid was bijzonder scherp voor de minister. De partij Groen eiste toen al haar ontslag.

Lijsttrekker

Over wie Schauvliege zal opvolgen als Vlaams minister werd op de persconferentie van CD&V nog niets gezegd. Maar partijvoorzitter Wouter Beke liet wel al verstaan dat wat hem betreft Joke Schauvliege de campagne in Oost-Vlaanderen leiden. “Wat mij betreft, kan ze lijsttrekker blijven”, zei Wouter Beke. Ik heb samen met de hele partij alle vertrouwen in Joke. Als ze nu een stap opzij zet, is het om verder mogelijk te maken wat ze heeft opgebouwd”, zei hij.

Viceministerpresident Hilde Crevits had het over reculer pour mieux sauter. “Ik kan enkel verschrikkelijk veel respect hebben voor deze stap, maar ik betreur het ook heel erg”, zei Crevits. Zowel de Vlaamse ministers als de parlementairen blijven volgens haar “als één blok” achter Schauvliege staan.

“We kunnen nu enkel oproepen om de redelijkheid terug te brengen en de intimidatie te stoppen”, besloot Beke. “Duizenden sms’en hebben nog geen gram uitstoot doen verminderen.”