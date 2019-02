CD&V heeft meer problemen dan Schauvliege alleen

Het complot van Joke Schauvliege was de druppel, maar CD&V zit al langer niet meer goed in haar vel. Sinds de val van de regering Michel kent de partij tegenslag na tegenslag en slaagt ze er maar niet in om het tij te keren. Dus beginnen de christendemocraten zo vlak voor de verkiezingen wel heel ongemakkelijk op hun stoel te schuifelen. “Als we niet opletten, worden we derde partij na N-VA en Groen.”