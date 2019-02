BIOGRAFIE SCHAUVLIEGE. 10 jaar minister: aantal successen, maar ook vaak controverse

Brussel - Na 10 jaar ministerschap en met de verkiezingen van 26 mei in het vooruitzicht moet Joke Schauvliege opstappen uit de Vlaamse regering. Omstreden uitspraken over de klimaatbetogingen deden de 49-jarige Oost-Vlaamse de das om. Zo kondigde ze dinsdagavond aan op een persconferentie. Ze blijft wel de Vlaamse CD&V-lijst in Oost-Vlaanderen trekken bij de parlementsverkiezingen van mei.

Na haar rechtenstudies in Gent gaat Schauvliege in 1993 aan de slag als advocate aan de Gentse balie. Een jaar later zet ze haar eerste stappen in de politiek. Ze wordt gemeenteraadslid voor CVP in het Oost-Vlaamse Evergem (waar ze na 25 jaar nog steeds in de gemeenteraad zetelt). Opnieuw een jaar later gaat ze als juridisch adviseur aan de slag op het kabinet van toenmalig minister van Justitie Tony Van Parys.

Foto: BELGA

In 1999 is ze kandidaat voor het federale parlement. Ze trekt de boer op met de slogan “zet uw joker in” en loopt de Oost Vlaamse deuren plat met huisbezoeken. Terwijl haar partij klappen krijgt bij de ‘dioxineverkiezingen’ en aangeslagen in de oppositie belandt, raakt Schauvliege wel als enige nieuwverkozene voor haar partij in het parlement.

In 2004 mag Schauvliege de Oost-Vlaamse CD&V-lijst trekken. Met bijna 61.500 voorkeurstemmen haalt ze de top-10 van populairste politici in Vlaanderen. Onder de regering Leterme I - Peeters I (2004-2009) ontpopt Schauvliege zich een beetje als de CD&V-spreekbuis voor alles wat met ruimtelijke ordening en wonen te maken heeft.

Ook op de interne partijladder blijft Schauvliege opklimmen. In 2008 wordt ze ondervoorzitter van de partij. En wanneer de Oost-Vlaamse bij de regionale verkiezingen van 2009 opnieuw hoge ogen gooit als lijsttrekster (51.810 voorkeurstemmen, de hoogste score in heel Oost-Vlaanderen) wordt ze minister in de regering Peeters II. Ze krijgt de bevoegdheden Leefmilieu, Natuur en Cultuur.

Over haar parcours in die eerste vijf jaar als minister lopen de meningen uiteen. Enerzijds boekt ze een aantal successen en mag ze een aantal pluimen op haar hoed steken (bv. Vlaanderen als enige regio in België met een klimaatbeleidsplan, het nieuwe Kunstendecreet, enz...), anderzijds verwijten critici haar een gebrek aan ambitie en visie.

Daarnaast zijn er ook de opvallende en mediatieke uitschuivers en versprekingen. Zo feliciteert ze Matthias ‘Schoenmakers’ met zijn Oscarnominatie voor Rundskop en reikt ze een jaar later een prijs uit aan ‘Zjef Genie’ (Yevgeni).

Bij de verkiezingen van 25 mei 2014 trok Schauvliege opnieuw de Oost-Vlaamse CD&V-lijst voor het Vlaams Parlement. Opnieuw haalde ze een hoog aantal voorkeurstemmen (55.291). Een resultaat waar haar partij niet naast kon kijken. Het is dan ook geen compleet toeval dat ze één van de drie CD&V-ministerposten krijgt in de regering Bourgeois I. In die ploeg mag ze haar bevoegdheid Leefmilieu houden. Cultuur verhuist naar Open Vld, maar de bevoegdheid Ruimtelijke Ordening krijgt ze er wel bij.

Foto: BELGA

Op beleidsvlak lagen er voor Schauvliege de voorbije jaren heel wat zware dossiers op de plank, gaande van de betonstop tot de boskaart en het dossier van het statiegeld. Maar opnieuw zorgden een aantal omstreden uitspraken ervoor dat de behaalde successen ondergesneeuwd raakten door controverse. Zo kwam Schauvliege onder meer onder vuur te liggen na haar uitspraak dat “een boom altijd de functie heeft gehad om gekapt te worden”. Ze kwam ook in aanvaring met stand-up comedian Wouter Deprez in het dossier van het Limburgse Essersbos nadat ze een kapvergunning had goedgekeurd voor het transportbedrijf. Van critici kreeg ze de bijnaam “minister van Ontbossing”.

Schauvliege werd de voorbije jaren ook meermaals door haar eigen coalitiepartners op de korrel genomen. Zo werd ze uit N-VA-hoek bestempeld als “marionet van de Boerenbond”, knetterde het over de invoering van statiegeld op plastic flessen en blikjes en kreeg ze van Wilfried Vandaele (N-VA) in volle plenaire vergadering een bijl overhandigd. Niet om bomen om te hakken, maar om “knopen door te hakken over de bescherming van kwetsbare bossen”.

Ook in het recente dossier van de klimaatbetogingen heeft Schauvliege geen onbesproken parcours gereden. Zo liet ze optekenen dat ze zich “gesterkt” en gesteund voelde in haar beleid door het protest van de klimaatspijbelaars. En in een toespraak voor het Algemeen Boerensyndicaat in Lierde noemde ze de klimaatbetogingen “opgezet spel” en een wraakactie. Ze beweerde ook dat de Staatsveiligheid haar had ingelicht over de aanstokers van de protesten. Nadien moest Schauvliege die bewering inslikken en toegeven dat ze geen rechtstreeks contact had gehad met de Staatsveiligheid.

Joke Schauvliege is gehuwd en heeft twee kinderen, een dochter Kato en een zoon Florian.

Foto: Photo News

Foto: Photo News

Foto: BELGA