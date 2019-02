Moet er nog een tafellaken zijn? Koningin Mathilde kreeg al 4 capulana’s in 2 dagen

Koningin Mathilde, die deze week op missie met de Verenigde Naties is in Mozambique, moet plaatsmaken in haar koffer. Waar ze komt, krijgt ze een capulana. Dat is een stuk typisch Afrikaans textiel dat ze om haar middel kan wikkelen en vervolgens het uiteinde over haar schouder. In twee dagen heeft ze al vier van zulke doeken cadeau gekregen die ze - echt waar - ook als tafellaken kan gebruiken. Mathilde bezocht gisteren, op de tweede dag van haar werkreis, een waterinstallatie, landbouwproject en ziekenhuis. Ze sprak tot slot met slachtoffers van seksueel geweld. Als VN-ambassadrice vraagt ze in Mozambique aandacht voor gezondheidszorg, onderwijs en gelijkheid tussen mannen en vrouwen.