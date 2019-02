“Ik kreeg duizenden sms’en. Ik kon zelfs niet meer met mijn gezin communiceren”

Joke Schauvliege gaf op een persconferentie uitleg over haar ontslag. Dat motiveerde ze onder andere door te stellen dat ze niet meer normaal kon functioneren nadat haar gsm-nummer en mailadres op het internet stonden.

“Ik heb altijd in mijn beleid, in mijn mededelingen en mijn speeches over het klimaat de jongste tijd zeer genuanceerd en ook verzoenend gecommuniceerd. Ik heb dat op die manier proberen brengen. Dat is niet altijd op die manier overgekomen, denk ik”, zo begon Joke Schauvliege.

Pijlen op mij gericht

“Ik heb ook altijd oplossingen voorgesteld die haalbaar, betaalbaar en maatschappelijk aanvaardbaar. Ook met een speciale aandacht voor de zwakkeren, voor mensen die het hardst getroffen worden door alle noodzakelijke maatregelen die we moeten nemen. Maar het is duidelijk dat de voorbije weken de pijlen steeds op mijn persoon werden gericht. En inderdaad met duizenden mails en berichten op mijn iPhone die me dag en nacht hebben overspoeld.”

“Ik kon geen normale communicatie meer voeren. Ik kon met mijn gezin niet meer communiceren. Ik heb me in die omstandigheden laten meeslepen, in een verbale uitschuiver. En ik heb een niet-gecontroleerd gerucht voor waar aangenomen. Ik heb daarvoor ook mijn verontschuldigingen aangeboden. Maar de stroom van kritiek bleef komen. Het is moeilijk om op die manier te blijven functioneren als klimaatminister.”

Beter dat ik ontslag neem

“Ik heb altijd geprobeerd te verzoenen. Om natuur en landbouw samen te brengen. Ecologie en economie. Maar ook klimaat en investeren in welvaart. Maar ik denk dat ik ook mooie resultaten kan voorleggen. De luchtkwaliteit is verbeterd. De CO2-uitstoot is drastisch gedaald…. Er liggen nog belangrijke dossiers te wachten. Ik hoop dat die dossiers er snel doorkomen. Daarom is het beter dat ik ontslag neem en dat ik op die manier ervoor kan zorgen dat het klimaatbeleid verder drastisch kan worden gevoerd, zonder dat mijn persoon dit hypothekeert. Dank u wel.”