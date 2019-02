Onderzoekers zijn formeel: “Jonge voetballers blijven beter weg uit Engeland”

Jonge voetballers die dromen van een grote carrière, blijven beter weg uit Engeland. De raad die Belgische clubs hun jongeren trachten mee te geven, wordt nu ook onderbouwd door wetenschappelijk bewijs.

Charly Musonda, Ismaïl Azzaoui, Mathias Bossaerts, Andreas Pereira en Thibaud Verlinden. Het zijn maar enkele namen van ooit beloftevolle Belgen die jong naar Engeland trokken maar nooit helemaal konden doorbreken aan de overzijde van het Kanaal. Sommigen timmeren nog aan de weg, anderen hopen op hun kans, velen zijn al teruggekeerd.

Mathias Bossaerts: begonnen bij Manchester United, nu in de Nederlandse eerste divisie. Foto: Foto Kurt

Jeugdopleiders in België zeggen al enkele jaren dat tieners die de stap zetten naar Engeland, daar later vaak spijt van krijgen. De grootste sterren uit de Premier League – Eden Hazard, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku – hebben eerst in België (of Frankrijk) een basisplaats afgedwongen, vooraleer ze succesvol werden in de Premier League. “Toch kregen we van veel ouders nog de vraag of ze een aanbieding uit Engeland zomaar naast zich neer moesten leggen”, zegt Stijn Francis, de oprichter van het sportadviesbureau Stirr. “Om een sluitend antwoord te geven op hun vraag, hebben we samen met de Universiteit Antwerpen (UA) een studie uitgevoerd.”

Piepjong

Onderzoekers van de UA volgden 83 jonge Belgen, tussen de leeftijd van 15 en 23 jaar, van 2005 tot 2018. Sommigen gingen al piepjong naar het buitenland (Engeland, Frankrijk, Nederland, Italië). Anderen zetten pas later de stap. “Voor elk van de spelers hebben we elk jaar hun sportieve prestaties en hun marktwaarde gemeten”, zegt Francis. “Daaruit zagen we duidelijk dat wie jong de stap naar Engeland zet een significant lagere kans maakt op een topcarrière.”

De sportieve prestaties werden gemeten aan de hand van de SciSkill-index, een systeem dat Belgische clubs als Genk en Club Brugge gebruiken om de prestaties van voetballers te meten. Zowel de individuele prestaties als de invloed van die prestaties op het teamresultaat zijn daarbij van tel. Voor de marktwaarde baseerden de onderzoekers zich op de toonaangevende website Transfermarkt.de, die voor elke speler wereldwijd bijhoudt wat zijn transferwaarde is.

Beter debuteren in België

“Uit de resultaten blijkt dat het op lange termijn altijd beter is om in de eerste ploeg te debuteren in België, Frankrijk of Nederland”, zegt Stijn Francis. “Wat spelers minder verdienen in de eerste jaren, halen ze later ruimschoots in. De marktwaarde is immers gebaseerd op speelminuten in een eerste ploeg. Uit eerder onderzoek bleek al dat het niet zo belangrijk is waar dat je speelt, zo lang dat je maar speelt. En het is net dat wat in Engeland een probleem is.”

Romelu Lukaku via Anderlecht, Chelsea en Everton naar Manchester United. Foto: REUTERS

Omdat in Engeland een verplicht aantal zelf opgeleide spelers op het wedstrijdblad moeten staan, halen Premier League-clubs talentvolle buitenlanders al heel snel naar hun land. Ouders worden een baan aangeboden, bij de topclubs kunnen sommige spelers tot 1 miljoen euro aan jaarloon opstrijken.

Keuze voor het geld

“Voor gezinnen die het minder breed hebben, begrijp ik dat zij de keuze voor het snelle geld maken”, zegt Stijn Francis. “Wat betreft de absolute toppers spreek je al gauw over een paar honderdduizend euro bruto per jaar. Dan kan ik begrijpen dat sommige mensen het zekere voor het onzekere nemen. Elke voetballer kan immers geblesseerd geraken.”

Youri Tielemans Foto: BELGA

In de studie werden ook voetballers bekeken die de stap naar Italië zetten. “Voor hen is er geen significant verschil’”, zegt Stijn Francis. “Alleen Engeland kunnen we duidelijk afraden voor jongeren die nog niet gedebuteerd zijn bij een eerste ploeg. Het beste voorbeeld blijft voor mij de vergelijking tussen Youri Tielemans en Charly Musonda. De laatste had voor mij meer talent dan de eerste, maar het is wel Tielemans die al een WK heeft gespeeld en voor veel geld door Leicester City is binnengehaald.”