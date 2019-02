Paus geeft seksueel misbruik van nonnen in de Katholieke Kerk toe

Paus Franciscus heeft het seksueel misbruik van nonnen in de Katholieke Kerk toegegeven. “Dat klopt, dat is een probleem”, zei hij dinsdag op de terugvlucht van Abu Dhabi naar Rome. “Ik weet dat priesters en ook bisschoppen dat hebben gedaan. En ik geloof dat het nog steeds wordt gedaan”, antwoordde hij op een vraag wat het Vaticaan tegen het seksueel misbruik van ordezusters wil ondernemen. Het gaat eerder over bepaalde culturen of religieuze gemeenschappen. “Het is niet iets dat iedereen doet”.