“Kans dat er woensdag in Limburg bussen rijden, is zeer klein”

Op de hoofdzetel van De Lijn in Mechelen hebben de vakbonden en directie dinsdag de hele dag verder overlegd, met een voorstel van de directie als resultaat. Dat wordt woensdagochtend voorgelegd aan de achterban, maar de vakbondsafgevaardigden hebben weinig hoop dat het zal aanvaard worden. “De directie is met een ‘maximaal voorstel’ gekomen waarvan wij vanaf het begin hebben gezegd dat het onvoldoende was.”

Dinsdag waren 200 Limburgse chauffeurs mee naar Mechelen afgereisd om druk te zetten op het overleg. Het voorstel de vakbondsafgevaardigden van ACV, ACOD en ACLVB na afloop presenteerden, werd op gejoel onthaald. “Wij gaan door”, scandeerden de chauffeurs.

“Ik denk dat we er het maximale hebben uitgehaald, maar het was onvoldoende”, zegt Stan Reusen van ACOD-TBM Limburg. Pijnpunten in het overleg zijn de te korte rusttijden, te krappe rijtijden en het personeelstekort. Daarover doet de directie voorstellen die voor de vakbonden niet ver genoeg gaan.

“200 chauffeurs hebben hier vijf uur gestaan, dat is een uitzonderlijk signaal dat door de directie genegeerd werd”, zegt secretaris Erik Quisthoudt van het ACLVB. Hij heeft weinig hoop dat er woensdag gereden wordt in Limburg.

Nationaal secretaris Rita Coeck van ACOD TBM zegt dat de beloftes te vaag blijven en dat er te weinig wordt toegegeven op de rust- en rijtijden. “Men blijft ook erg vaag over de aanwervingen. Er zouden 144 nieuwe chauffeurs klaarstaan, maar niemand bij de directie kan zeggen hoeveel er in Limburg zullen bijkomen.”

Woensdagochtend om negen uur zullen de vakbonden het personeel inlichten op de stelplaatsen. Wellicht wordt er gewoon verder gestaakt.