Ook vader van Rode Duivel Boyata waarschuwt: “In Engeland zijn de jongeren vaak maar een nummer”

Wie als jonge voetballer naar Engeland trekt, brengt z’n carrière in gevaar. Dat concludeert het onderzoek van Universiteit Antwerpen en Stirr Associates. Nou, dan heeft Dedryck Boyata (28) nog geluk gehad. Hij trok op zijn 16de naar Manchester City en schopte het tot Rode Duivel. Toch zou zijn carrière er nog mooier hebben uitgezien als hij langer in België was gebleven. Daar is vader Bienvenu formeel over. Hij waarschuwt over de gevaren van de Premier League. “Alles draait er om geld.”