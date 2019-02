Meer dan honderd huizen zijn ontruimd en verschillende woningen zijn vernield bij een grote bosbrand bij Nelson, op het Zuidereiland van Nieuw-Zeeland.

De brand brak uit nu het kurkdroog is in het land. Vorige week werden recordtemperaturen opgetekend in Nieuw-Zeeland. Woensdagochtend lokale tijd (dinsdagavond Belgische tijd) besloeg het vuur al 1.870 hectare, melden de autoriteiten. Er zijn nog geen meldingen van gewonden.

Volgens inwoners van Nelson wordt de stad bedekt met assen.