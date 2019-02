Organisator van actie die duizenden sms’jes richting Schauvliege stuurde: “We wilden niet aansturen op haar ontslag”

In tranen kondigde Joke Schauvliege (CD&V) haar ontslag als minister aan. Ze verwees daarbij onder andere naar de duizenden sms’jes die ze de voorbije dagen ontving, sms’jes en mails die haar “dag en nacht hebben overspoeld, en ervoor gezorgd hebben dat ze niet meer normaal kon communiceren met haar gezin, medewerkers en parlementariërs.”

Het idee om die duizenden berichten te sturen naar de minister, en naar de 3 andere klimaatministers in ons land, kwam van Act for Climate Justice. Arno Kempynck legt in De Afspraak op Canvas uit wat die actie inhield. “Act for Climate Justice neemt allerlei initiatieven om in het politieke debat een bepaalde stem te laten horen. En in dit geval was het de bedoeling om onze mening rechtstreeks tot bij de bevoegde ministers te krijgen, om hen aan te manen beleidsmaatregelen te nemen, om hen aan te manen tot actie.” Volgens Kempynck is dit een manier van burgers om hun recht op te eisen gehoord te worden.

Persoonlijk gsm-nummer van minister

Daarvoor werden onder andere affiches verspreid met daarop een QR-code. Mensen met een smartphone konden die code scannen en konden dan kiezen of en welke bevoegde minister ze wilden contacteren. Daarvoor waren een aantal standaardsms’jes opgesteld, waarin gevraagd werd om concrete en wettelijk bindende stappen te ondernemen. “Op onze website stonden ook voorbeelden. Mensen kregen wel de gelegenheid om de sms of de mail aan te passen”, gaat Kempynck verder. “En we hebben ook aangemaand om altijd hoffelijk te blijven.”

Volgens Kempynck werd daarbij niet het persoonlijke gsm-nummer van de minister geviseerd, enkel het professionele. “Maar de meeste Vlaamse ministers hebben tegenwoordig maar één smartphone, niet twee”, zegt onze hoofdredacteur Liesbeth Van Impe. “Door zo’n bombardement aan sms’jes blokkeer je wel die éne gsm.”

“Sms’jes zijn niet de essentie”

Of het dan al dan niet gepast was zoveel berichten te sturen naar de minister, vindt Kempynck niet de essentie. “De essentie is wel de klimaatproblematiek,en dat die moet worden aangepakt. We wilden ons punt maken. We hebben ook al andere manieren gebruikt, maar die worden door de ministers opzij geschoven. We komen met 80.000 mensen op straat, en de ministers doen niks. Door allerlei verschillende soorten van acties wordt de druk opgevoerd, daardoor verandert er minimaal iets, maar nog altijd veel te weinig.”

“Wilde niet aansturen op ontslag”

Kempynck zegt dat de sms-actie alleszins niet tot doel had de minister tot ontslag te dwingen. “Het was geen ongeoorloofde actie, het is wel ongeoorloofd dat er geen goed klimaatbeleid wordt gevoerd. Ik lig niet zo wakker van de job van Schauvliege, we wilden ook niet aansturen op haar ontslag. Ze heeft ontslag genomen omdat haar beleid niet wordt ondersteund door de bevolking.”

Daarin treedt onze hoofdredacteur Liesbeth Van Impe Arno Kempynck ook bij. “De vele sms’en zijn niet de oorzaak van haar ontslag. Ze heeft een fout gemaakt, dat is de reden. Maar zo’n sms-bombardement is geen goede actie.”

Ook VRT-journalist vindt zo’n sms-actie ongeoorloofd. “Dat komt zelfs juridisch gezien heel dicht in de buurt van stalking”, vindt De Vadder.