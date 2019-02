Stan Van Samang en pizza moeten leraars overtuigen boeken te kopen

Stan Van Samang, Clara Cleymans en verse pizza worden in de strijd gegooid. Alles om toch maar de meeste schoolboeken te verkopen. De educatieve uitgeverijen hebben immers veel nieuw lesmateriaal in de aanbieding, want in september komt de onderwijshervorming eraan. En daaraan vallen miljoenen te verdienen. Dus lokken ze leerkrachten met gevierde zangers, ­Italiaanse chefs en goede wijn. “Natuurlijk steken wij een tandje bij. Hoe meer leerkrachten ons materiaal in over­weging nemen, hoe beter.”

Een opbod? Nee, dat gevoel hebben ze helemaal niet bij Plantyn, uitgever van schoolboeken en ander lesmateriaal. “Wij organiseren elk jaar infosessies, zodat de leerkrachten van de middelbare scholen kunnen kennismaken met ons nieuw materiaal, en elk jaar koppelen we dat aan iets leuks”, zegt marketingmanager ­Kristel Geerts. Alleen is het dit jaar extra leuk. Leerkrachten die zich ­inschrijven voor een infosessie van de uitgeverij, krijgen ook Stan Van Samang voorgeschoteld. Niet voor twee liedjes, maar een uur lang. Of Lady Linn, Guy Swinnen, Yevgueni, Clara Cleymans of Jef Neve, afhankelijk van de provincie. “Dit jaar zijn de events inderdaad iets groter, omdat de onderwijshervorming eraan komt en er dus voor heel veel vakken nieuw materiaal is.”

“In september veranderen de eindtermen en de leerplannen in de eerste graad van het secundair onderwijs”, zegt Els Consuegra, onderwijsspecialist aan de VUB. “Dus komen er nu van veel handboeken nieuwe uitgaven. En in principe zijn het de leerkrachten zelf die kiezen welk materiaal ze gebruiken. Het gaat om veel scholen, veel boeken en veel geld. Uiteindelijk is het simpel: ook educatieve uitgeverijen zijn commerciële bedrijven. Hun ­model is om zo veel mogelijk handboeken te verkopen.”

Er zijn zowat duizend middelbare scholen in Vlaanderen, met 150.000 leerlingen in de eerste graad. Er valt dus voor miljoenen euro’s aan boeken en digitale leerplatformen te ver­kopen. Daarom hebben educatieve uitgeverijen als Plantyn, Van In en Pelckmans graag veel leerkrachten op hun infosessies. En als Stan Van Samang daarbij kan helpen – ook al moet die 8.500 euro kosten voor een uur – dan graag. “Hoe meer leerkrachten onze materialen inkijken en in overweging nemen, hoe beter”, zegt Geerts. “Dus natuurlijk steken we dit jaar een tandje bij.”

Aangenaam kader

Bij Van In, de grootste speler op de markt, doen ze dat ook. Ze schakelen een chef in die verse pizza’s bakt, ze serveren goede wijn en ze organiseren méér sessies. “Omdat er meer vragen zijn van de leerkrachten dan andere jaren. Omdat er in zoveel domeinen nieuwigheden zijn en omdat het onze taak is om die behapbaar te maken”, zegt CEO Winfried Mortelmans. “En ja, we willen dat doen in een aangenaam kader. Met iets te eten. Dat is geen opbod, dat is iets wat we willen doen voor de leerkrachten die de moeite nemen om ’s avonds, na hun uren, naar onze infosessies te komen.”

En dan is er nog uitgeverij Pelckmans. Daar doen ze het zonder eten of muziek, en houden ze het erop dat “de inhoud primeert”.