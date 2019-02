Bikkelharde verdediger Sergio Ramos trouwt in juni (eindelijk) met zijn wondermooie vrouw

De kogel is al enige tijd door de kerk maar nu zijn er ook al enkele gegevens: Sergio Ramos trouwt op 15 juni met zijn vijf jaar oudere echtgenote Pilar Rubio met wie hij al drie kinderen heeft. De bruiloft zal plaatsvinden in de buurt van Sevilla.

Ramos werd op 19-jarige leeftijd van Sevilla naar Madrid getransfereerd waar hij begon aan de uitbouw van een imposante carrière met meerdere titels met Real Madrid, zowel in de Primera Division als in de Champions League, als met Spanje.

In 2012 leerde Ramos in de Spaanse hoofdstad ook Pilar Rubio kennen. De brunette werd door lezers van het weekblad FHM al twee keer verkozen tot meest sexy vrouw ter wereld. Het koppel heeft intussen drie zoontjes: Sergio (4), Marcos (3) en Alejandro (1)).

Het koppel in ‘El Hormiguero’

Het meest besproken echtpaar kondigde enige details van hun huwelijk aan in ‘El Hormiguero’, een tv-show waar de toekomstige echtgenote van Ramos zelf aan meewerkt. “Het wordt een speciaal huwelijk omdat we wij een speciaal koppel zijn”, aldus Ramos in het tv-programma. “We vonden dat het moment ideaal is, eerder zouden de kinderen niet beseft hebben wat er gaande was.”

Filmtoestellen of gsm zullen niet toegestaan zijn op het huwelijk zodat de talrijke vedetten zich zorgeloos kunnen uitleven. De kerkelijke ceremonie zal plaatsvinden in de kathedraal van Sevilla, voor het feest wordt uitgeweken naar een locatie buiten de stad.