Staatsveiligheid brieft partijen over online inmenging bij verkiezingen in mei

Russen of Chinezen die in de aanloop naar 26 mei fake news verspreiden om politieke partijen in diskrediet te brengen. Het lijkt ver van ons bed, maar er wordt wel degelijk rekening mee gehouden. Om zich te wapenen, werden de partijen gisteren door de Staatsveiligheid gebrieft over de gevaren.

Soms kan het toeval ironisch zijn. Uitgerekend op het moment dat de CD&V-top zich boog over het lot van Joke Schauvliege na een leugen over de Staatsveiligheid, gaf die instantie gisterochtend een briefing aan de partijen over online veiligheid tijdens de verkiezingscampagne. Want een aanval van Russische trollen of Chinese hackers kan ook hier gebeuren. Een scenario zoals de Russische manipulatie bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016, willen de partijen hier absoluut vermijden.

Niet dat er op dit moment al aanwijzingen zijn dat de verkiezingscampagne voor 26 mei gemanipuleerd zou worden, maar de Staatsveiligheid en de militaire inlichtingendienst ADIV zien het als hun taak om dat risico te beperken. Dus wordt er actief gescreend naar profielen en websites die fake news verspreiden. Dat België de Europese instellingen en de NAVO herbergt en we straks lid zijn van de VN-Veiligheidsraad, maakt van ons land een extra doelwit.

Met nog 110 dagen tot de verkiezingen is het nog te vroeg om al verdachte patronen te zien. “Pas de laatste zes weken voor de verkiezingen kan een piek verwacht worden”, kregen de politici te horen. Polariserende thema’s als migratie, werk of klimaat, komen in aanmerking voor manipulatie.

Verwarring zaaien

Dat ons land niet immuun is voor het fenomeen, bewijst het verhaal van de Belgische F-16’s die in 2016 een dorp in ­Syrië zouden hebben gebombardeerd. Het verhaal dook voor het eerst op bij een onbekende ngo, werd voor waar aangenomen door Russische mini­steries en vervolgens verspreid door nieuws­sites en op sociale media. Uiteindelijk bleek van het verhaal niets te kloppen, maar de toon was gezet.

“In zulke gevallen gaat het er vaak om verwarring te zaaien en groepen tegen elkaar op te zetten”, klinkt het. Dus houdt de Staatsveiligheid een oogje in het zeil. Zelf fake news bestrijden doet ze nog niet. “Daarvoor zijn er te weinig middelen”, kregen de partijen te horen.

Om de partijen een leidraad te bieden, hebben de inlichtingendiensten samen met het Centrum voor Cyber­security een gids gepubliceerd met aanbevelingen om de digitale tools die politici tijdens de campagne gebruiken, beter te beveiligen.