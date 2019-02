Gent-spelers kennen hun straf: twee speeldagen schorsing voor Rosted, vrijspraak voor ploegmaat Plastun

Brussel - De Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft dinsdag drie speeldagen schorsing, waarvan twee effectief, en een boete van 2.500 euro opgelegd aan Sigurd Rosted. Zijn ploegmaat bij AA Gent Igor Plastun werd vrijgesproken.

De schorsing voor Rosted gaat in op 13 februari, waardoor de centrale verdediger wel nog inzetbaar is in de thuismatch tegen Moeskroen (10 februari). Rosted ziet het duel tegen Waasland-Beveren (16 februari) en de topper tegen Standard (22 januari) aan zich voorbijgaan. AA Gent kan nog in beroep gaan tegen de sanctie, en komt in dat geval vrijdag voor de Geschillencommissie Hoger Beroep.

Beide spelers moesten dinsdag voorkomen na hun rode kaarten in de bekermatch tegen KV Oostende. AA Gent moest in de heenmatch van de halve finales in de Beker van België tegen KVO (2-2) na amper 30 minuten voort met tien man. Plastun tikte de doorgebroken Tom De Sutter aan, waarna de Oostendse spits tegen de grasmat ging. De Oekraïense verdediger van AA Gent werd met rood van het veld gestuurd. Na 55 minuten stonden de Buffalo’s nog met negen op de Gentse grasmat. Rosted revancheerde zich na een duel met Sander Coopman, en ook hij mocht gaan douchen.

Tubeke-verdediger moet vijf weken brommen

Tubeke moet het de resterende speeldagen van de reguliere competitie in 1B zonder Alassane Touré zien te rooien. De Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) legde de centrale verdediger dinsdag vijf matchen schorsing en een boete van 2.000 euro op.

Touré pakte afgelopen weekend al voor de derde keer dit seizoen rechtstreeks rood. Tubeke moest zondag de thuiswedstrijd tegen Beerschot Wilrijk (1-3) op speeldag 24 in 1B met tien volmaken. Een kwartier voor tijd gaf Touré een duw in het gezicht van Tissoudali, goed voor zijn derde rechtstreekse uitsluiting dit seizoen.

Van zijn laatste schorsing stond nog een speeldag met uitstel open, waardoor de Fransman meteen voor de Geschillencommissie gedaagd werd. Die voorwaardelijke schorsing werd effectief gemaakt, en er kwamen nog eens vier speeldagen bij. Daardoor mist Touré de rest van de reguliere competitie, en ook de eerste speeldag van de play-offs. De schorsing omvat de duels tegen Westerlo, KV Mechelen, OHL en Union. (belga)