Eerste verdachte aangehouden in zaak van bankroof: verraden door achtergelaten slijpschijf

Antwerpen - De perfecte bankkraak leek het even, maar maandagavond slaagde de politie er alvast in om één verdachte op te pakken. Het gaat om een 27-jarige Belg van Georgische afkomst, die zowat zijn hele leven al in Antwerpen woont. Speurders kwamen de verdachte op het spoor door hem te linken aan een unieke slijpschijf die de krakers hadden achtergelaten in de tunnel aan de bank. Zijn kompanen zijn nog spoorloos.

Twee tunnels en vierhonderd meter riool, zo raakten de bankkrakers van de “perfecte kraak” in het weekend de kluizenzaal van het BNP-Paribas-kantoor binnen. Ze gingen aan de haal met de inhoud van een dertigtal kluizen. De roof oogstte eigenlijk meer ­bewondering dan afgrijzen. “Wat een durvers. Wat een geniale kraak”, was een veelgehoorde opmerking bij passanten.

Maar één dag later is de zaak al half opgelost, door domme fouten die de ‘geniale’ krakers hadden gemaakt. De man die opgepakt is, zou de eigenaar zijn van een unieke slijpschijf die hij in Nederland kocht en die wellicht gebruikt werd voor het doorslijpen van de dikke keldermuur van de bank.

Dat lukte, maar toen het alarm even later afging, lieten de rovers al hun materiaal in de tunnel achter en vluchtten ze weg met de inhoud van ‘slechts’ dertig van de duizend kluizen. Een deel van de buit zou overigens ook achtergelaten zijn in de ­kluizenzaal. Er is sprake van gouden staven die er op de grond lagen, maar dat kon niet bevestigd worden.

Speurders konden de speciale slijpschijf al snel via het serienummer linken aan de winkel waar het toestel verkocht werd. Camerabeelden uit die winkel deden de speurders al na één dag uitkomen bij de Georgische Belg uit Antwerpen.

Gezien met zware zakken

De opgepakte verdachte is dan wel de leverancier van het gereedschap, hij zou niet een van de twee “nette, joods uitziende mannen” zijn die onder de valse naam Marc Buchman het kelderappartement in de Nerviërsstraat 40 huurden, van waaruit de eerste tunnel naar de riool gegraven is. De politie is dus nog op zoek naar de echte daders. “Nog spoorloos”, klinkt het op het parket. Vermoed wordt dat er minstens nog twee mededaders zijn.

De opgepakte verdachte zou zijn betrokkenheid ontkennen, maar de speurders zijn er helemaal van overtuigd dat hij betrokken is. De onderzoeksrechter heeft hem aangehouden.

De daders zouden nog meer sporen achtergelaten hebben. Zo zijn de mannen vlak na de kraak gezien door veiligheidscamera’s in de Nerviërsstraat en omgeving. “Ze droegen zware, zwarte zakken op hun rug en haastten zich ervandoor”, zegt een goede bron.