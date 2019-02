Miljardair voelt zich belazerd bij overname: Coucke eist 4 miljoen terug van Anderlecht

Marc Coucke kocht dik een jaar geleden 74 procent van de aandelen van Anderlecht voor 59 miljoen euro, maar nu eist hij via een schadeclaim 4 miljoen euro terug van de verkopers. Volgens Coucke vallen er bij RSCA te veel lijken uit de kast. Het gaat vooral om onverwachte clausules in spelerscontracten.

Volgens de recente jaarrekening heeft Anderlecht 45 miljoen euro schulden. Coucke wil die put dempen. Hij zal dat doen met een kapitaalsverhoging, maar de voorzitter wil ook een deel verhalen op de oude aandeelhouders die hij (mee) verantwoordelijk acht. Eerst wilde hij zo’n 10 miljoen terugeisen, maar dat kon niet. De verkopers konden maximaal aansprakelijk gesteld worden voor 7 miljoen euro.

Onlangs stuurde hij dan een schadeclaim naar alle mensen die meer dan 1 procent verkochten, waarbij hij 2.500 euro per verkocht aandeel terugeist. In totaal gaat het nog om zo’n 4 miljoen euro.

Dossier Trebel

Adrien Trebel Foto: BELGA

Coucke voelt zich dan ook belazerd. Eerder discussieerde hij al over de hoge commissies aan makelaars die het oude bestuur betaalde, maar hij struikelt ook over bepaalde clausules in spelerscontracten. Zo was het dossier Adrien Trebel een twistpunt. De middenvelder was volgens Coucke minstens 10 miljoen waard, maar tijdens de verkoop werd vastgesteld dat er in zijn contract een afkoopclausule van 6 miljoen stond. De Fransman dreigde onder de prijs te vertrekken en daarom voelde het nieuwe bestuur zich verplicht om Trebel een hernieuwde verbintenis te geven zonder afkoopsom. Alleen werd hij zo wel de bestbetaalde Anderlecht-speler.

En er kwamen nog clausules naar boven die voor wrevel zorgden. Zo ontdekte men bij een aantal spelers die waren uitgeleend dat de huurclubs een percentage op latere doorverkoop hadden. Toen bijvoorbeeld Leya Iseka en Doumbia werden verkocht, profiteerde Zulte Waregem mee. Dat waren geen exuberante bedragen, maar alles bij elkaar waren het toch uitgaven waarop Coucke niet had gerekend.

Uiteraard kun je zeggen dat de miljardair dat had moeten opmerken bij het boekenonderzoek voor de verkoop. Alle contracten werden toch uitgeplozen? Bij Trebel werd het wel degelijk opgemerkt, maar Coucke voelde zich met de rug tegen de muur gezet. Al had het oude bestuur de Fransman zonder die vastgelegde afkoopsom ook nooit voor 2,75 miljoen kunnen wegplukken bij Standard.

Het oude bestuur bezorgde Coucke overigens ook onverwachte meevallers. De doorverkooppercentages op Kaminski (600.000 euro), Stanciu (1 miljoen) en de rechtszaak tegen Suarez (1,4 miljoen) leverden Anderlecht onverhoopt 3 miljoen op.

Zoals Perrigo

De claim van Coucke is opmerkelijk omdat hij het oude Anderlecht-bestuur eigenlijk hetzelfde verwijt als wat Perrigo hem verwijt na de verkoop van Omega Pharma: een opgesmukte boekhouding. De Amerikaanse farmareus diende daarvoor wel een miljardenclaim in, Coucke houdt het bij Anderlecht op 4 miljoen. Een aantal van de oude aandeelhouders stemde overigens al toe om de claim te betalen.