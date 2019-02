Het was ons wel het voetbalweekend wel! De VAR speelde enkele keren een dubieuze rol en dat heeft voor tal van discussies gezorgd. Chef voetbal Ludo Vandewalle mengt zich graag in de debatten. Hij ergert zich aan de kinderziektes van de VAR.

Eindelijk hebben de belangrijkste stakeholders in het voetbal zich kunnen uitspreken over de videoref. Meer dan 5.000 voetbalfans gaven in een enquête op sportwereld.be hun mening over de meest ingrijpende ...