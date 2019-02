Onze grote VAR-enquête: fans schieten ‘de ref in het busje’ zeker niet af maar ergeren zich aan gemaakte fouten

Net nu iedereen zich leek te hebben verzoend met de aanwezigheid van de VAR (Video Assistent Referee), stak er de afgelopen twee ­weken weer een storm op door twee flagrant foute beslissingen, in Anderlecht-Eupen en Club Brugge-AA Gent. Voor ons een reden om via een enquête op sportwereld.be eens te rade te gaan bij de voetballiefhebbers zelf, de enigen die in het debat nog nooit om een ­mening werden gevraagd. De reactie was met meer dan 5.000 deelnemers in 24 uur massaal. Opmerkelijke conclusie: de fans zijn de videoref nog niet beu. Integendeel.