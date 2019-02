Is de City Tree de boom van de toekomst? De Antwerpse districten Merksem en Wilrijk bekijken of de hoogtechnologische groene wand de lucht kan zuiveren. Het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu staat alvast sceptisch tegenover de City Tree.

In de bestuursakkoorden van Merksem en Wilrijk zit een opvallend punt. De twee districten onderzoeken of een City Tree voor betere luchtkwaliteit kan zorgen. Een City Tree is een verticale kubus gevuld ...