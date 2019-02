Hoe de ene Buffalo uit de gratie viel en de andere zich herpakte: Limbombe versus Dompé

Ze kwamen ‘met een etiket’ aan bij AA Gent. Stallone Limbombe (27) deed aanvankelijk van zich spreken met doelpunten en assists, terwijl Jean-Luc Dompé (23) zich met zijn gedrag richting uitgang leek te werken. Maar nu zijn de rollen omgekeerd. Onder de nieuwe coach Jess Thorup heeft Dompé zich herpakt, terwijl voor Limbombe het te laat komen op een bespreking de spreekwoordelijke druppel was.

STALLONE LIMBOMBE: Gericht op zichzelf, te laat op bespreking

Niemand staat boven het team. Dat is het onbuigzame principe van coach Jess Thorup. Dylan Bronn ondervond het in de eerste weken en moest even ...