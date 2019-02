Vanavond eerste Clasico in een reeks van drie maar in Spanje praat iedereen over Hazard

Mooie maand op komst. Met FC Barcelona - Real Madrid staat vanavond een eerste van de drie haast opeenvolgende Clasico’s op het programma. Alleen, in Spanje hebben ze een ander favoriet praatthema gevonden dat de heenmatch van deze halve finale van de Copa del Rey volledig overstijgt: Eden Hazard.

In een reportage van het Franse RMC Sport laat de 28-jarige Rode Duivel zich uit over zijn toekomst. “Ik weet wat ik ga doen”, klinkt het. “Ik heb mijn beslissing genomen.”

Hoewel de quote al twee maanden oud is, zorgde hij meteen voor een nieuwe stroom geruchten in de Spaanse pers. Die weet zeker dat Hazard volgend seizoen naar Real Madrid trekt. En gelijk hebben ze. Hazard is na zeven seizoenen stilaan uitgekeken op Chelsea – hij weigerde een paar contractverlengingen – en wil graag naar Madrid. Ook De Koninklijke zelf heeft van de Rode Duivel komende zomer zijn topprioriteit gemaakt, terwijl zijn huidige club Chelsea bereid is om mee te werken aan een transfer. Met Christian Pulisic (Borussia Dortmund) werd zelfs al een vervanger aangetrokken. Een officieel Madrileens bod op Hazard is er nog niet, maar het staat vast dat dit er binnen een paar maanden zal komen.