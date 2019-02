Verpleger pleit onschuldig aan verkrachting van zwaar gehandicapte patiënte die beviel van zijn kind

De Amerikaanse verpleger die verdacht wordt van de verkrachting van een zwaar gehandicapte vrouw die eind vorig jaar beviel in een verzorgingstehuis in Arizona, heeft dinsdag voor de rechtbank in Phoenix onschuldig gepleit.

De 36-jarige Nathan Sutherland werd vorige maand opgepakt voor de verkrachting van een patiënte die nauwelijks kan bewegen. Op 29 december zette ze onverwacht een zoontje op de wereld. Het DNA van het kind kon gelinkt worden aan dat van de verdachte.

De verpleger ontkende dinsdag via zijn advocaat de aanklachten van verkrachting en van misbruik van een kwetsbare volwassene. De advocaat zegt dat het bewijsmateriaal tegen zijn cliënt “mager” is. Hij wil nu een nieuwe en onafhankelijke DNA-test eisen.

In eerste instantie had de politie het slachtoffer nog omschreven als een vrouw in comateuze toestand. Maar volgens de familie gaat het om iemand met “een zware beperking”. Ze “kan niet niet praten, maar is in beperkte mate in staat om haar ledematen, haar hoofd en haar nek te bewegen”, aldus de familie. Ook zou het slachtoffer in staat zijn om te reageren op geluid.