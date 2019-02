Belgische rugzaktoeriste vastgeketend en verkracht door Australische boer, dader pleit onschuldig tijdens proces

In Australië is het proces tegen de 54-jarige Gene Charles Bristow van start gegaan. De man staat terecht voor de ontvoering en de verkrachting van de 24-jarige Davine Arckers, een Belgische toeriste die op de boerderij van de man terecht kwam om er bij te klussen. Hij zou het meisje twee dagen vastgehouden hebben in een oude varkensstal waar hij haar meermaals aanrandde.

Davine Arckens was in Australië met een werk- en toeristenvisum. In haar zoektocht naar een job kwam ze op de boerderij van Gene Charles Bristow terecht. De 24-jarige Belgische zag zijn advertentie op de zoekertjessite Gumtree, bekend voor werk in de regio rond Murray, waarin stond dat de boer op zoek was naar iemand die de kalfjes kon voederen en verzorgen. Een aanlokkelijk aanbod, want naast de gratis verblijfplaats, kon Davine er ook nog eens 20 Australische dollar (omgerekend zo’n 12 euro) per uur mee verdienen. Nooit had ze zich kunnen voorstellen wat haar precies te wachten stond op de boerderij.

Doordacht plan

Niet veel later werd de jonge vrouw met de wagen opgehaald door een “medewerker van het bedrijf” die zichzelf Mark noemde. De gepersonaliseerde nummerplaat “Gene01” van het voertuig viel op, maar wekte geen argwaan. In werkelijkheid was er geen sprake van Mark en ging het wel degelijk om landeigenaar Gene. Openbaar aanklager Michael Foundas spreekt dan ook van een tot in de puntjes uitgedacht plan, “een plan om een jonge vrouwelijke rugzaktoeriste naar zijn boerderij te lokken”.

Bristow zou voor de gelegenheid ook via een andere baan huiswaarts gereden zijn. Gewoonlijk passeert hij het stadscentrum van Meningie, maar toen hij de jonge vrouw bij zich had in de wagen, besloot hij een weg te nemen waar amper tot geen passage is. “Zo kon hij het risico vermijden gezien te worden door de lokale bevolking”, klinkt het in de rechtbank. “Ook ging hij naar de boerderij via een achteringang, zo moest hij het boerderijhuis niet passeren waar zijn vrouw, zoon en de vriendin van zijn zoon aanwezig konden zijn.”

Vastgeketend in varkensstal

De man bracht Davine vervolgens naar een oude, verlaten varkensstal, waar hij haar overmeesterde met een wapen. Ze moest haar kleren uitdoen, haar handen werden op de rug vastgebonden met spanbandjes, haar voeten geketend met kettingen. Volgens openbaar aanklager Foundas kreeg het slachtoffer vrijwel meteen te horen dat ze blij mocht zijn dat hij haar vasthield, want dat “de anderen, met wie hij samenwerkte, haar nog erger zouden behandelen”.

De boer benadrukte ook dat Davine maar beter braaf kon zijn, anders zou ze mishandeld worden. Hij probeerde het slachtoffer te doen inzien dat ze het daar best naar haar zin kon hebben en bracht haar eten, drinken, insectenspray en een boek. Ook zou de Belgische niet de eerste toeriste zijn die werd vastgehouden. “Bristow vertelde haar dat hij quota moest behalen en dat de andere meisjes gedrogeerd werden.”

Davine slaagde erin te ontsnappen

Gered door Facebook-bericht

De toeriste werd in de twee dagen dat ze vastzat op de boerderij verschillende keren seksueel misbruikt. Toch slaagde ze erin om te ontsnappen: vanop de computer van haar aanrander kon ze een privébericht via Facebook versturen naar een vriendin in België.

Op die manier ging de bal aan het rollen. De vriendin sloeg alarm thuis en niet veel later werd een grootschalige zoekactie opgestart. Het slachtoffer was intussen zelf kunnen ontsnappen. Ze werd opgemerkt door een agent. Niet veel later kon Bristow worden gearresteerd.

Copycat-verhaal?

De rechtszaak tegen de 54-jarige boer is nu van start gegaan. Hij pleit onschuldig. Meer zelfs: volgens zijn advocaat Stephen Ey is hij zélf het slachtoffer. “Mijn cliënt is het slachtoffer van een verzonnen verhaal”, klinkt het. “Volgens haar verklaring heeft ze na haar ontsnapping een kamer in een motel geboekt, waar ze perziken, toast en honing als ontbijt bestelde alvorens aan de balie te vragen waar het dichtstbijzijnde fastfoodrestaurant was. Ze meldde zich niet bij de politie, maar werd pas na haar etentje in de McDonald’s gespot door een agent. Zou ze dat ook doen als ze een echt slachtoffer was? Neen. Dit is een klassiek copycat-verhaal van iemand die aandacht zoekt.”

De advocaat meent zelfs te weten waar de Belgische haar verhaal vandaan haalde: de Salt Creek-verkrachtingszaak uit 2014. Daarbij werden twee vrouwelijke rugzaktoeristen uit Duitsland en Brazilië ontvoerd en meermaals aangerand door Roman Heinze. De man werd in 2017 veroordeeld tot een gevangenisstraf van 22 jaar.

DNA-bewijs

Toch ziet het er niet goed uit voor de beschuldigde: niet alleen werd zijn DNA aangetroffen op de kledij van het slachtoffer, ook werden de spanbandjes met het DNA van de Belgische gevonden in een fontein in de buurt van zijn woning. Volgens lokale media valt de uitspraak binnen de tien dagen.