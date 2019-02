Nieuwe beelden laten vreemde kant van Michael Jackson zien: giechelend en grappend over kindermisbruik

Bizarre beelden in een opgedoken tape tonen een heel andere kant van de befaamde zanger Michael Jackson. Tijdens een verhoor uit 1996 wordt de King of Pop het vuur aan de schenen gelegd over de beschuldigingen rond kindermisbruik, die hem tot op de dag van vandaag blijven achtervolgen tot na zijn dood. De reactie van Jackson is huiveringwekkend en bizar: giechelend, grappend en geeuwend.

Vermoedelijk zal nooit écht duidelijk worden wat er allemaal heeft plaatsgevonden op het landgoed van Michael Jackson, zeker is wel dat het onderwerp voorlopig niet met rust zal worden gelaten. Zeker niet nu er naast de onthutsende documentaire ook oud beeldmateriaal uit 1996 is afgestoft waarop Michael Jackson wordt gehoord over het vermeende kindermisbruik. Naar verluidt is dit de enige keer dat er opnames zijn gemaakt van zijn verhoor.

LEES OOK. Documentaire over Michael Jackson choqueert op filmfestival: kijkers verlaten geëmotioneerd première onder politietoezicht

Jackson in 1993, toen de beschuldigingen van seksueel misbruik al alomtegenwoordig waren. Foto: Photo News

Drie jongens

De iconische zanger ziet er nerveus uit, lacht, giechelt en maakt zelfs grapjes wanneer hem gevraagd wordt of hij Macaulay Culkin, Jordan Chandler en Brett Barnes seksueel heeft misbruikt op zijn landgoed Neverland. Het trio van jonge jongens was geregeld op zijn ranch te vinden.

Een jaar voor dit verhoor werd Jackson er ook al van verdacht kinderen te misbruiken. Destijds wist hij een rechtszaak te voorkomen door Chandler 20 miljoen dollar te betalen als hij niet tegen hem zou getuigen. Een jaar later wordt Jacksons gedrag opnieuw onderzocht en wordt hij op 1 maart 1996 ondervraagd over het vermoedelijke misbruik.

“Jezus ook omringd door kinderen”

In de video vergelijkt Jackson - nadat zijn advocaat hem meermaals giechelend langs de moeilijke vragen loodst - zichzelf met Jezus en wil hij bewijzen dat er een verkeerd beeld van hem wordt geschetst. “Jezus zei dat je van kinderen moet houden en je van hen kunt leren: blijf jong, onschuldig en puur”, legt hij uit. “Hij werd omringd door kinderen en ik ben zo ook opgevoed, om als hem te zijn en zo te leven.”

Gekleed in zijn kenmerkende rode blouse, zwarte hoed grijnst hij in de camera als de aanwezige advocaten discussiëren over de beschuldigingen. Wanneer hem gevraagd wordt of hij ooit door Brett Barnes is beschuldigd van seksueel misbruik, lijkt Michael verbijsterd. Hij sluit zijn ogen, bedekt zijn gezicht, maar lacht direct daarna. Vervolgens schudt hij zijn hoofd met een brede, ongemakkelijke glimlach op zijn gezicht. Verdere vragen over Barnes mag Michael niet beantwoorden van zijn advocaat.

Michael Jackson met de tienjarige Jimmy Suchcraft. Foto: Getty Images

Kort daarna wordt hem gevraagd of hij ooit door Macaulay beschuldigd is, en ook nu is zijn reactie stuitend. Hij zakt in zijn stoel, staart naar het plafond, veert terug omhoog en schudt opnieuw grijnzend zijn hoofd. Zijn advocaat zegt hem niet te antwoorden waarna Jackson vol ongeloof naar de grond kijkt en daarna naar de aanklager. Vervolgens doet hij alsof hij gaapt en barst in lachen uit.

Opmerkelijk genoeg mag Michael van zijn advocaten in eerste instantie geen enkele vraag beantwoorden over Jordan Chandler. De aanklager en Jacksons advocaat discussiëren over het onderwerp, maar Michael kan zijn lach simpelweg niet inhouden tijdens het gesprek. Uiteindelijk geeft hij alleen toe dat hij ervan op de hoogte is beschuldigd te zijn door Chandler.

Onschuldig?

Als de advocaten bespreken of Michael ondervraagd moet worden over zijn relatie met de kinderen, schudt de zanger hard zijn hoofd met een diepe frons op zijn gezicht. De King of Pop lijkt echter volledig onaangedaan ondanks de heftige beschuldigingen aan zijn adres en kan opnieuw zijn lachen niet inhouden als hem wordt gevraagd naar het vermeende misbruik. Als het verhoor op zijn einde loopt, blijkt opnieuw dat Jackson de ernst van de situatie niet in lijkt te zien. Hij fluistert in zijn microfoon: “Ik test het geluid. Is de airco een probleem? Soms is dat het geval voor gevoelige microfoons”, waarna hij wederom in een nerveus lachen uitbarst.

Michael Jackson tijdens zijn optreden op de Super Bowl in 1993, omringd door kinderen. Foto: Photo News

Ondanks alle beschuldigingen die keer op keer nieuw leven in worden geblazen is Jackson bij iedere rechtszaak onschuldig bevonden. Zowel Macauley als Brett ontkennen bovendien alle aantijgingen. Robson getuigde in 2005 nog in het voordeel van Jackson, maar beweert sinds 2013 het tegendeel. Een rechter oordeelde in 2017 dat Michael zich niet schuldig heeft gemaakt aan misbruik.

Documentaire krijgt staartje

De familie van de King of Pop is dan ook furieus door de nieuwe documentaire ‘Leaving Neverland’ en walgt van de uitspraken die over Michael worden gedaan. Zij benadrukken dat de vier uur durende film met vermeende slachtoffers Wade Robson en James Safechuck “ongegronde aantijgingen gebruikt die zogenaamd twintig jaar geleden hebben plaatsgevonden en deze behandelt als feiten. Deze beweringen stonden aan de basis van rechtszaken die door deze twee bewezen leugenaars zijn aangespannen, en uiteindelijk zijn afgewezen door een rechter”, klinkt het. Zij zamelen geld in om in een documentaire hun versie van het verhaal te kunnen vertellen.

LEES OOK. Het verhaal achter ‘Leaving Neverland’: waarom de Michael Jackson-documentaire zoveel controverse veroorzaakt