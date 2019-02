/ Brussel - Simon Lembi, de 14-jarige jongen die sinds 12 november 1999 vermist was, is in goede gezondheid teruggevonden. Dat meldt het Brussels parket. Om 11.00 uur is er een persconferentie.

Het gaat om een van de oudste verdwijningsdossiers in ons land, maar na bijna twintig jaar is Lembi dus in goede gezondheid terug gevonden. De man van Angolese afkomst verdween in 1999 uit zijn woning in de Brusselse gemeente Sint-Gillis.