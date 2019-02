Karel De Gucht en zijn echtgenote krijgen gelijk in hun rechtszaak tegen fiscus

Karel De Gucht en zijn echtgenote krijgen gelijk van de rechtbank in hun conflict met de Belgische fiscus. De fiscale kamer van de Gentse rechtbank vernietigt een bijkomende belastingaanslag van bijna 1 miljoen euro, omdat die gestoeld was op “onrechtmatige vragen” van de belastingdiensten.

De belastingzaak rond De Gucht en zijn echtgenote Mireille Schreurs gaat terug tot 2010. De fiscus startte toen een onderzoek omdat de villa van het echtpaar in Toscane argwaan wekte. Toen de Bijzondere Belastingsinspectie (BBI) daarop in 2011 de rekeningen van het koppel inkeek, werd een betwiste aandelentransactie uit het vorige leven van De Gucht als zakenadvocaat opgemerkt: in 2005 belandde namelijk 1,068 miljoen euro op een bankrekening van de Gucht bij Fortis. Volgens de belastinginspectie heeft De Gucht onterecht geen belastingen betaald op die inkomsten.

In eerste instantie oordeelde een Gentse rechtbank al dat de fiscus ten onrechte was overgegaan tot uitbreiding van de onderzoekstermijn van drie naar zeven jaar, zodat het onderzoek in feite nietig was. De BBI trok daarop naar het Hof van Cassatie en kreeg daar gelijk, maar in april 2018 bleek dat de fiscus een dading wou sluiten met het echtpaar. De Gucht en Schreurs gingen daar echter niet op in, en vochten de zaak aan voor de rechtbank.

De fiscale kamer van de Gentse rechtbank deed vandaag uitspraak in die zaak: de rechter oordeelt nu dat de fiscus de Fortis-rekening van De Gucht verkeerdelijk heeft opgevraagd, omdat ze er ten onrechte vanuit ging dat die rekening voor beroepsdoeleinden werd gebruikt. In dat geval zou het feit dat De Gucht en zijn echtgenote die inkomsten niet aangaven bij de belastingen belastingontduiking zijn. Volgens de rechtbank gaat het echter om een privérekening, en was de onderzoeksdaad van de belastingdiensten bijgevolg ”onrechtmatig”. De bijkomende belastingaanslag van 976.282,71 euro is dus nietig, en wordt vernietigd.

Tegen de uitspraak is nog wel beroep mogelijk.