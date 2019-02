Ziekenhuis wordt softwarehuis: hoe je als ICT’er levens redt

Een ziekenhuis is meer dan verpleegkundigen, spoedartsen, specialisten en administratieve medewerkers bij wie je in goede handen bent. Al aan de ICT’ers gedacht? Ze onderhouden levensnoodzakelijke toepassingen, ze betrekken de patiënt met nieuwe technologie bij het genezingsproces en – jawel – ze zorgen overal voor wifi. Want wist je dat je met wifi levens redt?

Frederik Parmentier werkt al 23 jaar in het AZ Damiaan in Oostende. Hij is van opleiding informaticus en de bits en de bytes staan voor hem als diensthoofd systeembeheer in het teken van de zorg. ICT’er zijn in een ziekenhuis, voor sommigen lijkt het een opvallende zet.

Kies je als ICT’er bewust voor een carrière in het ziekenhuis? “De verbondenheid met zorg bouw je op in de loop der jaren”, antwoordt Frederik. “Het licht ging bij mij en mijn collega’s aan toen we zagen welke processen er hier allemaal lopen. Op het einde van de ketting voelt iemand zich letterlijk beter dankzij onze interventies.”

Minimale downtime

ICT staat er dan ook ten dienste van de zorg. “Het is mijn bedoeling dat medici onbezorgd kunnen focussen op hun job. Betrouwbaarheid staat dus voorop”, poneert Frederik. “Een feilloos onderhoud van IT-systemen draagt rechtstreeks bij tot een correcte diagnose en de genezing van de patiënt. De downtime moet minimaal zijn. Gaat er toch iets mis? Dan mag de patiënt dit hoogstens indirect voelen, bijvoorbeeld bij de maaltijdbedeling. De echte medische interventies moeten doorgaan.”

Er liggen dus altijd noodscenario’s klaar. Denk aan de ontdubbeling van de hardware of aan de ranking van applicaties naargelang ze kritisch zijn voor het welzijn van de patiënten.

Actieve patiënten

We gaan even wat zuidelijker in de provincie. Yves Platteeuw is programmamanager IT- zorgtoepassingen in het Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper. Yves is medisch geschoold en werkte eerst als verpleegkundige met een liefde voor IT. Als voormalig verpleegkundige primeert voor Yves de praktische bruikbaarheid van de IT-toepassingen, de security en de kwaliteitsvolle data. “Zo ben ik een belangrijke schakel tussen de arts en de softwareleverancier”, vertelt Yves. Vandaag zit hij aan de technologiekant, met een hart voor zorg.

Het elektronisch patiëntendossier is een van die toepassingen die volgens hem voor een kentering zorgen. “Naast elke zorgverlener is ook de patiënt zelf actief betrokken”, vertelt Yves Platteeuw. “Dankzij slimme apps registreert de patiënt thuis zelf zijn hartslag, bloeddruk en gewicht. Of hij krijgt een herinnering om medicatie in te nemen. Die nauwe betrokkenheid versnelt het herstelproces.”

Wifi cruciaal

Al die data vereisen uiteraard een performant netwerk. “Wifi is cruciaal voor wegloopdetectie. Patiënten met zo’n risicoprofiel dragen een tag om hun locatie te kennen. Ook voor telemetrie waarbij we de hartslag van op afstand bewaken, is wifi van vitaal belang”, legt Frederik Parmentier uit.

Yves Platteeuw vult aan met een leuke anekdote. “We zochten lang naar een wifi-probleem in het ziekenhuis. Tot we ontdekten dat er soms een Sea King helikopter op onze site landt. Om de eigen navigatie niet te storen, legt zo’n toestel automatisch het wifi-netwerk in de buurt stil. Daarna zijn we uiteraard overgeschakeld op een andere frequentie en een ander kanaal”, lacht hij.

