Tien gedetineerden krijgen celstraffen tot zes jaar voor opstand in gevangenis van Merksplas

Merksplas - Het Antwerpse hof van beroep heeft tien gedetineerden celstraffen van twee tot zes jaar opgelegd voor de opstand in de gevangenis van Merksplas in mei 2016. In eerste aanleg werden nog celstraffen tot twaalf jaar uitgesproken.

Zowat tweehonderd gedetineerden van de gevangenis in Merksplas waren in de nacht van 7 op 8 mei 2016 in opstand gekomen. Volgens het openbaar ministerie was het de ergste gevangenisopstand uit de Belgische geschiedenis.

Alles werd kort en klein geslagen en cellen werden in brand gestoken. Tientallen gedetineerden en personeelsleden zaten opgesloten in de brandende paviljoenen. De brandweer werd door de amokmakers gehinderd bij de bluswerken en de hulpdiensten werden met van alles bekogeld, tot riooldeksels en basketbalringen toe. Twee gevangenispaviljoenen, voor in totaal 136 gedetineerden, liepen zware schade op.

Dertien oproerkraaiers werden voor de rechtbank in Turnhout gebracht. Twaalf onder hen kregen vorig jaar celstraffen van één tot twaalf jaar. De dertiende werd vrijgesproken. Tien gedetineerden tekenden beroep aan tegen de zware celstraffen en haalden hun slag thuis, want de meesten zagen hun celstraf gehalveerd.

“Het hof van beroep heeft bij de strafbepaling een aantal factoren in overweging genomen. Zo is het vooral bij materiële schade gebleven en vielen er bij de opstand geen doden of zwaargewonden. Het hof hield ook rekening met de moeilijke leefomstandigheden voor de gedetineerden in Merksplas. Het blijven natuurlijk ernstige feiten en het hof heeft ook zware straffen uitgesproken, alleen werden er gelet op al die factoren minder zware straffen uitgesproken dan in eerste aanleg”, zegt persmagistraat Jill De Sloovere.