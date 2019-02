Geert Bourgeois scherp voor sms-actie tegen Joke Schauvliege: “Stalking, dat doe je niet”

Geert Bourgeois (N-VA) kan geen begrip opbrengen voor de actie van ‘Act For Climate Justice’, de klimaatgroepering die de afgelopen dagen had opgeroepen om ministers bevoegd voor klimaatmateries massaal te sms’en en te mailen. De Vlaamse minister-president verdedigt in die zin Joke Schauvliege, minister voor Landbouw en Leefmilieu in zijn regering, die gisteren moest opstappen. Naar eigen zeggen bezweek Schauvliege onder de druk van de tienduizenden sms’jes die ze ontving, en lag dat aan de oorzaak van haar onjuiste uitspraken over een complot tegen haar.

Schauvliege zei zaterdag tijdens een toespraak voor het Algemeen Boerensyndicaat dat er “meer zit” achter de wekelijkse klimaatprotesten, en dat de Staatsveiligheid haar dat had bevestigd. Onjuiste uitspraken die de minister op een storm van protest en finaal haar ontslag kwamen te staan. Schauvliege verwees gisteren tijdens een persconferentie naar “de duizenden mails en sms’en die mij de voorbije week hebben overspoeld” als verklaring voor die “verbale uitschuiver”.

Bourgeois: “We mogen dit niet laten gebeuren”

‘Act For Climate Justice’ had enkele dagen geleden namelijk opgeroepen de bevoegde ministers persoonlijk aan te spreken, en zette de gsm-nummers van drie ministers online. Een daad die bij Vlaams minister-president Geert Bourgeois op veel onbegrip stuit. “Stalking, dat doe je niet”, klinkt het op Radio 1. “Het is belangrijk dat we als maatschappij dit signaal geven, we mogen dit niet laten gebeuren. Laat ons duidelijke grenzen stellen: er is zoiets als het recht op manifesteren, maar ook iets als privacy en grenzen die je niet overschrijdt.”

Bourgeois heeft wel begrip voor het engagement van de actievoerders, “maar als een aantal mensen vindt dat ze politici moet beginnen te stalken, dat is erover. Ik neem aan dat het overgrote deel van de betogers het daar ook mee eens is. Er is geen kloof tussen burger en politici in dit land, maar laat ons alsjeblief de grenzen blijven respecteren.”

‘Youth for Climate’ distantieert zich van pestgedrag

Ook ‘Youth For Climate’, de klimaatbeweging rond Anuna De Wever en Kyra Gantois, distantieerde zich woensdagochtend van de actie. “Het spijt ons te vernemen dat mevrouw Schauvliege het slachtoffer is geworden van telefonisch pestgedrag. Deze actie was niet georganiseerd door ‘Youth for Climate’, we wisten zelfs niet dat het gebeurde en we zouden zoiets nooit hebben goedgekeurd. Zelf zijn we de laatste weken ook slachtoffer van telefonisch en online pestgedrag, en dat is echt niet de manier waarop mensen met elkaar moeten omgaan. Het brengt ons niet dichter bij de oplossing en draagt dus niets bij”, klinkt het in een persbericht.