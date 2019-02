Verdacht voertuig aan Brussels justitiepaleis: alarm opgeheven

Brussel - Het veiligheidsalarm in het Brusselse justitiepaleis is woensdag kort na 11 uur weer opgeheven. Enkele minuten eerder was de aandacht van de politie gewekt door een geparkeerde witte bestelwagen - zonder chauffeur - voor het justitiepaleis.

Het verkeer werd onderbroken en alle in- en uitgangen naar het gebouw werden geblokkeerd.

Verdacht voertuig vlak voor ingang justitiepaleis Brussel. Iedereen wordt uit de buurt gehouden, niemand mag het gerechtsgebouw verlaten langs de voorkant. De politie is ter plaatse met een explosievenhond. pic.twitter.com/Ozg2hjsdk2 — Chris Verhaeghe (@Chris_Verhaeghe) 6 februari 2019

De bestuurder van de achtergelaten bestelwagen dook op en bood zich aan bij de politie, waarna hij kon vertrekken. Het verkeer werd onmiddellijk hervat en het justitiepaleis is opnieuw toegankelijk. In het gebouw is onder meer het assisenproces naar de aanslag in het Joods Museum aan de gang.