Lange achtervolging eindigt fataal: man overleden na knal tegen muur

Londerzeel - In Malderen, bij Londerzeel, is een lange achtervolging geëindigd in een dodelijk ongeluk. De bestuurder van de wagen, die een politiecontrole ontvluchtte, knalde tegen een muur. De 37-jarige man overleed ter plaatse.

Het incident vond woensdagochtend plaats omstreeks 9.30 uur. De politie zette de achtervolging in vanuit het Antwerpse Sint-Amands, deelgemeente van Puurs, maar de wagen inhalen bleek geen sinecure. In Malderen liep het uiteindelijk grondig mis. De bestuurder verloor de controle over het stuur en knalde tegen een muur in de Steenhuffelstraat. Hij was op slag dood.