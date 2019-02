Zelf opgestapt, dus… krijgt Joke Schauvliege nu een ontslagvergoeding?

Joke Schauvliege stapte dinsdagavond zelf op als Vlaams minister van Landbouw, Leefmilieu en Ruimtelijke Ordening. Heeft de CD&V-politica nu nog recht op een ontslag- of uittredingsvergoeding?

Als ontslagnemend minister kan Schauvliege, die in 2014 meer dan 50.000 voorkeurstemmen haalde in de kieskring Oost-Vlaanderen, terugkeren naar haar zitje in het Vlaams Parlement. In dat geval heeft ze geen recht op een uittredingsvergoeding: het ministerschap wordt namelijk gelijkgesteld aan een parlementszitje. Als Schauvliege blijft zetelen in het Vlaams Parlement, blijft haar termijn dus gewoon lopen en wordt ze voortaan gewoon uitbetaald als Vlaams parlementslid. Ze heeft dan ook geen recht meer op extra medewerkers.

Maar ook als Schauvliege zou beslissen om niet terug te keren naar het Vlaams Parlement, heeft ze geen recht op een uittredingsvergoeding, omdat ze uit vrije wil ontslag nam als minister. “Als mevrouw Schauvliege gedwongen had moeten opstappen, bijvoorbeeld via een motie van wantrouwen in het parlement, zou dat een andere zaak geweest zijn”, aldus Dirk Nuyts, woordvoerder van het Vlaams Parlement.

Jenne De Potter Foto: dvp

Slecht nieuws voor opvolger

Het ontslag van Schauvliege heeft wel gevolgen voor Jenne De Potter: het huidige Vlaamse Parlementslid was eerste opvolger na de verkiezingen van 2014, en kreeg zijn zitje toen Schauvliege minister werd. Als Schauvliege weer parlementslid zou worden - daarover bestaat nog geen duidelijkheid - verliest hij dus zijn zetel.

Aangezien zijn vertrek in dat geval niét vrijwillig is, krijgt hij wel een uittredingsvergoeding. Die bestaat uit een forfaitair bedrag van vijf maandlonen, plus vijf maandlonen voor elk begonnen jaar als parlementslid. Dat bedrag wordt wel niet in één keer uitbetaald, maar in maandelijkse schijven. Als De Potter na de verkiezingen in mei weer Vlaams Parlementslid zou worden, of in de tussentijd een andere job zou vinden, wordt die uitbetaling opgeschort.