Federale overheid saneert “op de rug van de gewesten”: staatshervorming kostte Brussel 150 miljoen euro

Volgens Brussels minister van Economie Didier Gosuin (DéFI) is de bijzondere financieringswet van de zesde staatshervorming nadelig voor de Brusselse financiën. “Voor het Brussels gewest alleen zitten we met een verlies van minstens 150 miljoen euro”, zegt Gosuin in Le Soir. Volgens hem saneert de federale overheid “op de rug van de gewesten”.