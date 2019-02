Turkije niet opgezet met Franse herdenkingsdag voor Armeense genocide: “Grote politieke leugen”

Turkije is niet te spreken over de beslissing van de Franse president Emmanuel Macron om een nationale herdenkingsdag voor de Armeense genocide van 1915 in te voeren. “We veroordelen de plannen van Macron over een zogenaamde genocide, een grote politieke leugen zonder enige wettelijke basis, die historische feiten tegenspreekt”, zei woordvoerder Ibrahim Kalin in naam van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan.

Macron had dinsdagavond op Twitter laten weten dat hij van 24 april een nationale herdenkingsdag voor de massamoord op de Armeniërs wil maken. Zijn land heeft de wreedheden tegen de Armeniërs in het Ottomaanse Rijk officieel erkend als volkerenmoord.

La France regarde l’Histoire en face.

Comme je m’y suis engagé, dans les prochaines semaines, la France fera du 24 avril une journée de commémoration du génocide arménien.https://t.co/NjGIO3LDrZ — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 5 februari 2019

Tijdens de Eerste Wereldoorlog werden Armeniërs systematisch vervolgd. Volgens schattingen kwamen in de periode 1915/1916 in het Ottomaanse Rijk tot anderhalf miljoen Armeniërs om het leven. De republiek in de zuidelijke Kaukasus eist al lang van Turkije, de opvolgerstaat van het Ottomaanse Rijk, de wreedheden als genocide te erkennen. Turkije weigert dat.

Premier Charles Michel had in 2015 in naam van de voltallige Belgische regering de Armeense genocide erkend.