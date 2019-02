Leuvense politie verwacht donderdag zo’n 10.000 mensen op klimaatmars

Leuven - Het blijft voor de Leuvense politie koffiedik kijken hoeveel betogers er donderdag zullen opdagen voor de klimaatmars, maar politiewoordvoerder Marc Vranckx houdt het voorlopig op zo’n 10.000. “We hebben nog steeds geen zicht hoeveel scholieren er van buiten Leuven zullen afzakken. Wat de Leuvense scholen betreft, merken we op Facebook bovendien dat een aantal ouders geen toestemming geven dat hun kind deelneemt aan deze betoging”, aldus Vranckx.

Youth For Climate, de groep die de voorbije weken op donderdag in Brussel klimaatmarsen organiseerde, heeft zoals bekend deze keer opgeroepen om in Leuven te komen betogen. Anuna De Wever en Kyra Gantois zullen alleszins aanwezig zijn. Naast woordvoerders van KlimaLeuven, dat de betoging organiseert, zullen bij de start van de betoging op het Ladeuzeplein omstreeks 12.40 uur ook Anuna De Wever en na overhandiging van de eisenbundel Leuvens burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a) en milieuschepen David Dessers (Groen) het woord voeren. Een delegatie van het Lemmensinstituut sluit af met het lied “We Are The World”.

Op voorstel van ouders zullen in de aanloop naar de betoging een aantal jongeren ECO-toiletten bouwen op het Ladeuzeplein. In vergelijking met een gewoon toilet gebruikt deze infrastructuur geen water om door te spoelen, maar bedekkingsmateriaal bestaande uit tuinafval en houtige snippers. De inhoud wordt verzameld in een emmer en belandt nadien op een composthoop. Het dagelijks doorspoelen van het toilet met water impliceert volgens de initiatiefnemers op jaarbasis een waterverspilling van 10.000 liter, terwijl dit met een ECO-toilet beperkt blijft tot 50 liter water nodig om de lege emmer te spoelen.