Dierenpark Zonnegloed verliest bruine beer Elena

Vleteren - Triest nieuws uit dierenpark De Zonnegloed in Vleteren, waar bruine beer Elena is overleden. De beer stierf dinsdag. Er is inmiddels al een autopsie gebeurd.

Bruine beer Elena werd vijf jaar geleden gered uit een betonnen kooi van een fokcentrum in Bulgarije. Zonnegloed gaf de beer een nieuwe thuis in Vleteren, waar ze snel uitgroeide tot dé favoriete attractie van de bezoekers.

“Elena heeft nog vijf jaar bij ons in een natuurlijke omgeving kunnen vertoeven, baden in een vijver en gezonde voeding kunnen genieten. Mede dankzij de komst van jongere bruine beer Berros, waarmee ze het heel goed kon vinden, hebben we haar zien openbloeien en verdween haar afwijkend gedrag”, zegt Karel Ackaert van De Zonnegloed. “Geen rondjes meer draaien, maar wel spelen, zwemmen, eten... Een echt berenleven heeft ze nog gehad bij ons.”

Er is al een autopsie uitgevoerd en daaruit bleek dat ze overleden is aan een chronische baarmoederontsteking, een verdoken kwaal die ze tijdens haar gevangenschap in Bulgarije heeft opgelopen. “Indien mogelijk worden onze dieren na hun dood gebruikt voor educatief materiaal voor verder onderzoek of gaan ze naar musea. Elena wordt opgezet en gebruikt voor een museum”, besluit Ackaert.