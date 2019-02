Peter Vandermeersch stopt op 1 september als hoofdredacteur van het Nederlandse dagblad NRC. De Belg, ex-hoofdredacteur van De Standaard, wordt correspondent voor de krant in Frankrijk.

Vandermeersch is sinds 15 augustus 2010 hoofdredacteur. Hij legt zijn functie neer omdat het tijd is “het stokje over te dragen aan een nieuwe hoofdredacteur”, zei hij tijdens een toespraak op de NRC-redactie. Ook adjunct Marcella Breedeveld treedt terug uit de hoofdredactie.