Paus krijgt 1 miljoen dollar als hij zich tot veganist bekeert tijdens vasten

Paus Franciscus krijgt 1 miljoen dollar voor een goed doel van zijn keuze als hij in de vastentijd veganistisch eet, zo heeft een internationale campagne, ondersteund door beroemdheden, woensdag gezegd. De campagne “Million Dollar Vegan” wordt getrokken door Genesis Butler, een 12-jarig meisje uit Californië dat zichzelf op Twitter een veganiste en dierenrechtenactiviste noemt.

“We vragen de hulp van paus Franciscus om onze planeet te beschermen door de aandacht te vestigen op de vernietigende impact van veeteelt”, zegt Butler in een video op de website van de campagne. Door in de vastenperiode veganistisch te eten zou Franciscus “de weg wijzen naar een duurzamere planeet. Doe mee met ons en vecht tegen de klimaatverandering met een verandering van dieet”, voegt Butler eraan toe.

De vastenperiode van 40 dagen leidt naar Pasen, het belangrijkste feest van de christenen. Dit jaar begint de periode op 6 maart en valt Pasen op 21 april.

In een brief verwijst Butler naar de pro-milieu-leer in de encycliek “Laudato Si” van Franciscus en zegt ze dat het haar zou “verheugen” de paus persoonlijk te ontmoeten.

Het “Million Dollar Vegan”-initiatief heeft de steun van zangers als Paul McCartney en Moby en acteurs als Woody Harrelson en Joaquin Phoenix. Het miljoen dollar wordt geschonken door de stichting Blue Horizon International Foundation, de liefdadigheidstak van een Amerikaans stamceltherapiebedrijf.