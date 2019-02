N28 in Ninove afgesloten door ongeval met tankwagen met propaan en butaan

Ninove - In het Oost-Vlaamse Ninove is de Koning Boudewijnlaan (N28) afgesloten door een ongeval met een tankwagen geladen met propaan en butaan. Dat melden de lokale politie en het stadsbestuur van Ninove. De tank lekte maar het product wordt overgepompt naar een andere tankwagen.

Het ongeval gebeurde rond 10 uur op de Koning Boudewijnlaan. De tankwagen reed tegen een geparkeerde vrachtwagen en er ontstond een lek in de tank.

“Er is een vrachtwagen van de firma onderweg om het product over te pompen. De situatie is beveiligd. Politie, brandweer en technische dienst blijven ter plaatse tot alles is overgepompt. In tussentijd blijft de Koning Boudewijnlaan in beide richtingen afgesloten. Aan het kruispunt Tramstatie (Brusselsesteenweg/Halsesteenweg) is er geen verkeer richting Aalst mogelijk en aan het kruispunt Refresco is er geen verkeer richting Halle mogelijk”, zegt het stadsbestuur.

De verkeershinder zal vermoedelijk nog enkele uren duren. De hulpdiensten vragen om de omgeving te vermijden.