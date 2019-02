“Logisch dat migranten uit Maximiliaanpark geen klacht neerleggen”

Brussel - Het Burgerplatform voor steun aan de vluchtelingen dat dagelijks actief is in het Maximiliaanpark heeft bedenkingen bij de conclusies van het Comité P over het optreden van de politie in het Brusselse park in augustus 2017. Het Comité P stelde dat die actie correct en humaan verlopen is, aangezien er geen klachten kwamen van de opgepakte migranten.

“De politie zal niet plots een goed geweten krijgen dankzij dit rapport. Ze zeggen dat de onderschepte personen geen klacht hebben neergelegd of dergelijke, maar dat is ook logisch. De enige reden waarom ze dit niet doen is, omdat ze anders hun identiteitsbewijs moeten tonen”, stelt Mehdi Kassou van het burgerplatform.

“We hebben al gevraagd dat ook de mensen zonder papieren toegang krijgen tot justitie en klacht kunnen neerleggen tegen de misdragingen van de politie of tegen diefstallen en seksuele agressies tegen de vrouwen in het park”, vervolgt hij.

Het burgerplatform voor steun aan de vluchtelingen vangt al een jaar lang dagelijkse 300 tot 350 migranten op in het opvangcentrum Porte d’Ulysse in Haren en er zijn dagelijks 250 tot 270 mensen die bij vrijwillige families onderdak krijgen. Maar er zijn vaak nog een vijftigtal mensen waar geen oplossing voor is.

“Er zijn minder politieacties aan het Noordstation en in het Maximiliaanpark sinds de ministers Jan Jambon en Theo Francken uit de regering zijn. We kunnen op een serenere manier werken in het park”, aldus Kassou.