Ophef over seksistisch kunstwerk van “stofzuigende Ivanka Trump”

Een lookalike van Ivanka Trump, dochter van president Donald Trump en adviseur in het Witte Huis, die aan het stofzuigen is en ondertussen toeschouwers toeroept om nog wat kruimels te gooien. Dat is het opzet van een nieuw kunstwerk dat momenteel te bezichtigen is in Washington DC.

Het levende kunstwerk ‘Ivanka vacuuming’ werd bedacht door Jennifer Rubell en is sinds 1 februari (en nog tot de 17e van de maand) te zien in de Flashpoint Gallery in de Amerikaanse hoofdstad. Op een muur rond het kunstwerk staat te lezen dat Ivanka, de dochter van president Donald Trump, “een publiek figuur is die een bijna komisch aantal van vrouwelijke identiteiten belichaamt”. “Dochter, vrouw, moeder, zus, model, werkende vrouw, blondine...” En ondertussen vraagt de stofzuigende lookalike aan het publiek om nog wat kruimels te gooien. “Zodat ze alles opnieuw elegant kan schoonmaken, zonder haar glimlach te verliezen.”

Er komt bakken kritiek op het kunstwerk, onder meer van Ivanka Trump zelf. “Vrouwen kunnen ervoor kiezen om elkaar aan te vallen of om elkaar te steunen. Ik kies voor het laatste”, schreef ze op Twitter.

Women can choose to knock each other down or build each other up. I choose the latter. https://t.co/MFri4xKhNI — Ivanka Trump (@IvankaTrump) 5 februari 2019

Ook haar broers, Donald Jr. en Eric, lieten zich niet onbetuigd. “Triest, maar niet verrassend om te zien dat sommige van die zelfverklaarde feministen seksistische aanvallen lanceren tegen Ivanka. In hun gekke wereld is seksisme toegelaten als het hun politieke tegenstanders kwetst”, schreef Donald.

Eric verklaarde aan Fox News dat zijn zus “een sterke vrouw is die al meer voor vrouwen gedaan heeft dan eender wie in Washington DC”.

Volgens Rubell, een conceptuele kunstenares uit New York, gaat het kunstwerk vooral om de interactie met het publiek. “Het gekke is dat we er echt van genieten om kruimels naar Ivanka gooien”, verklaarde ze in een interview. “Het is leuk, aangenaam, het geeft ons een machtsgevoel en we willen het meer doen. En we weten dat ze zal blijven stofzuigen of we nu kruimels gooien of niet. Dus eigenlijk is het onze fout niet, toch?”