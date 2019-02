Deense Jehovagetuige in Rusland veroordeeld tot zes jaar gevangenis voor ‘extremisme’

In Rusland is de 46-jarige Deen Dennis Christensen, lid van de religieuze beweging Getuigen van Jehovah, woensdag veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf voor ‘extremisme’. Dat heeft woordvoerder Iaroslav Sivoulski van de Getuigen van Jehova bekendgemaakt. Sinds 2017 is de beweging in Rusland verboden. Sivoulski heeft al aangekondigd in beroep te gaan tegen het verdict.

In 2017 besliste het Russisch Hooggerechtshof de Getuigen van Jehova te ontbinden en te verbieden. De groep, die naar eigen zeggen 172.000 leden telt in Rusland, is volgens de Russische minister van Justitie Aleksandr Konovalov een “extremistische” beweging.

Enkele weken na het verbod van de organisatie werden enkele Jehovagetuigen, onder wie Christensen, door de Russische veiligheidsdienst (FSB) gearresteerd tijdens een religieuze dienst. Hoewel andere jehova’s kort na hun arrestatie werden vrijgelaten, bleef Christensen tot de start van zijn proces in april 2018 in hechtenis. Na een proces van negen maanden eiste het parket zes en een half jaar cel voor Christensen, oud-inwoner van Denemarken en getrouwd met een Russische.

Doorheen het proces hield Christensen steeds zijn onschuld staande. In zijn laatste verklaring benadrukte hij “geen misdaad te hebben gepleegd”. Ook Sivoulski betreurt de veroordeling van “een onschuldig man, die geen echte misdaad heeft begaan”.

Intimidatie

Mensenrechtenorganisaties Human Rights Watch (HRW) en Amnesty International hebben al meermaals kritiek geuit op de “religieuze vervolging” van Jehovagetuigen in Rusland. HRW beschuldigt de Russische regering van intimidatie en andere ongeoorloofde praktijken.

De Russische mensenrechtenorganisatie Memorial beschouwt negentien opgesloten Jehovagetuigen als politieke gevangenen en schat dat in totaal 81 mensen in Rusland vervolgd worden vanwege hun geloof. Vorige week nog arresteerde de FSB een man die ervan beschuldigd werd de leider te zijn van een lokale Jehovagroep in Noord-Moskou.

De Getuigen van Jehova beschouwen zichzelf als christen, maar rond de groep hangt veel controverse. Jehovagetuigen worden regelmatig beschuldigd van sektevorming door hun strenge regels.