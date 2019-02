De eigenaar van twee panden langs de Spoorwegstraat in Sint-Michiels (Brugge) moet die tegen vanavond volledig leeg maken. Daardoor moeten er in totaal negen mensen weg. “Moet dat écht in het midden van de winter gebeuren?”, vraagt de man zich af.

Het is menens: nadat de twee panden van Patrick Timmermans in de Spoorwegstraat in Sint-Michiels in 2016 onbewoonbaar werden verklaard, moeten ze nu ook ontruimd worden. De burgemeester tekende een bevel ...