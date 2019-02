Eigenaar van boerderij waar Julen stierf in onafgedekte put spreekt voor het eerst: “Ik vergeef mezelf dit nooit”

De eigenaar van de boerderij waar de tweejarige Julen in een diepe put viel, heeft voor het eerst gereageerd. David Serrano uit Totalán zei tegen de lokale media dat hij zichzelf het overlijden van het kindje nooit zal vergeven. Hij heeft naar nooit overwogen om de put af te dekken om ongevallen te voorkomen. “Ik had nooit gedacht dat er een kind in zou passen”, zei Serrano.

Geflankeerd door advocaten sprak Serrano de pers toe, want de Spanjaard is bang dat hij als verantwoordelijke met de vinger wordt gewezen. De vriend van de nicht van Julens vader is immers de eigenaar van het perceel waar het jongetje stierf. En ook de man, die ervoor koos om de put niet af te dekken.

Schuldgevoel

Hij had de bezoekers op zijn domein naar eigen zeggen nog zo gewaarschuwd, toen ook de familie van Julen op 13 januari daar kwam vertoeven. Serrano had immers een put gegraven om water te zoeken. “Ik had de put afgedekt met twee betonblokken, maar zei nog dat ze moesten opletten, omdat ze er met hun voet in zouden blijven steken”, zei de man duidelijk geëmotioneerd.

Het schuldgevoel was van zijn gezicht af te lezen. “Ik heb nooit gedacht dat er een kind in zou passen. Ik heb zelf een tweejarige dochter die met Julen speelde... Dit had haar ook kunnen overkomen. Ik vergeef mezelf nooit dat ik dat gevaar niet juist heb ingeschat”, reageert de man, die het terrein vier maanden geleden kocht om er mango’s en avocado’s op te verbouwen.

Zijn advocaten zijn formeel: “David kon zich nooit van dat risico bewust zijn geweest, niemand had het als een reële mogelijkheid gezien. De Guardia Civil dacht zelfs een tijd dat het kind niet in de put zat, omdat het ‘onmogelijk’ daarin kon passen.”

Met de vinger wijzen

Aan de lokale media lieten zijn advocaten zien hoe de grijze betonnen blokken eruitzagen, maar ook dat ze relatief makkelijk te verschuiven waren. Volgens hen is Julen op die manier in de put geraakt.

Maar dat spreekt de maker van het boorgat tegen. Antonio Sanchez zei dat hij de put wel degelijk netjes had afgesloten en de schacht afgedekt achterliet. “Zoals ik altijd do”, reageerde Sanchez eerder al in de Spaanse media. Hij denkt dat de betonnen blokken uit elkaar zijn geschoven door een kleine aardverschuiving.

Beide mannen wijzen ook met de vinger naar elkaar, omdat er geen vergunning is aangevraagd voor de put. Zowel Sanchez als Serrano zijn ervan overtuigd dat die aanvraag niet hun verantwoordelijkheid was. Of ze dat in de rechtszaal zullen moeten uitvechten, is nog niet bekend.

Om nooit te vergeten

Toen papa Jose Roselló een vuurtje wilde maken op 13 januari en mama Vicky Garcia telefoon kreeg, was Julen even uit hun zicht in het Spaanse bergdorpje Totalán. Hulpverleners twijfelden eerst nog, maar in die tijd zou de peuter in een schacht van amper 25 à 30 centimeter breed zijn gevallen. Die koker was 107 meter diep. De jongen kwam vast te zitten op 70 à 80 meter diepte.

De reddingsoperatie naar de kleine Julen verliep ontzettend moeizaam, het duurde wel dertien dagen. De koker van de put was erg smal (25 tot 30 cm) en ontzettend diep (107 meter), wat het voor het ervaren reddingsteam aartsmoeilijk maakte om het jongetje te bereiken. Ook hun gebrekkige kennis van de bodem hielp niet meteen, zo verstoorde een groot rotsblok vrijwel meteen en onverwacht de graafwerken. De eerste parallelle verticale schacht bleek dan weer te schuin gegraven, waardoor de buizen die de put tegen instorting moesten beschermen ergens halverwege bleven steken. Uiteindelijk raakten enkele mijnwerkers dan toch bij het jongetje dat volgens de autopsie meteen na zijn val overleden was.