Child Focus: “Dossiers van verdwenen minderjarige vreemdelingen staan vaak lang open”

De opheldering van het verdwijningsdossier van Simon Lembi betekent dat ook Child Focus deze verdwijningszaak na 20 jaar kan afsluiten. “Dit is zeer uitzonderlijk, maar we zijn blij dat dit opgelost is”, klinkt het bij Child Focus.

Op de website van Child Focus was het opsporingsbericht voor Simon Lembi nog steeds zichtbaar, want bij zijn verdwijning op 12 november 1999 was hij nog maar 14 jaar. De intussen 33-jarige Angolese man vertrok vrijwillig uit België, terwijl hij met zijn familie nog maar tien dagen eerder was aangekomen in ons land.

Er zijn wel vaker gevallen van verdwijningen van minderjarige vreemdelingen en dat zijn vaak dossiers die lang kunnen open staan, omdat de kinderen in een ander land een nieuw leven opbouwen en de informatie niet doorstroomt. Het kind blijft dan als vermist opgegeven”, verduidelijkt Sofia Mahjoub van Child Focus.

De kans is groot dat Lembi als niet-begeleide minderjarige een ander land binnenkwam en zo een nieuw leven kon opstarten via de officiële asielprocedures. Het Brussels parket benadrukte dat Lembi onder zijn nieuwe identiteit niet illegaal in een ander land verblijft.

Bij Child Focus spreken ze van een langdurige verdwijning vanaf een periode van twee jaar en zo zijn er momenteel nog een kleine dertig gelijkaardige dossiers lopende.

“Rond langdurig vermisten lanceren we regelmatig campagnes met verouderingsfoto’s om de mensen eraan te herinneren dat we nooit mogen opgeven en dat een persoon nog goed en gezond kan teruggevonden worden”, zegt Mahjoub.